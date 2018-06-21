Удастся ли улететь в отпуск

Минтранс РФ разрабатывает меры по стабилизации цен на авиабилеты, которые дорожают из-за роста цен на ГСМ. Это подорожание идет в разрез с заявлениям президента о необходимости большей доступности авиабилетов для жителей востока страны и инициированными им программами, которые уже реализуются, поэтому вопрос обсуждался на совещании у Владимира Путина.

Не дать взлететь ценам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что представит в ближайшее время меры для стабилизации цен на авиабилеты. Сам этот рост он объяснил изменениями на рынке ГСМ и, соответственно, авиационного керосина.

«Правительство этот вопрос сегодня внимательно рассматривает, цены стабилизированы по состоянию на сегодняшний момент. Для того чтобы обеспечить исключение ситуации по недостатку билетов и стабилизировать цены, мы рассматриваем ряд механизмов поддержки, в том числе совместно с министром по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению субсидирования на Дальний Восток», — передает «Интерфакс» слов Евгения Дитриха.

Как напоминает агентство, на сегодняшний день в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок. Три — при полетах на Дальний Восток, в Калининград и в Крым, а по четвертой программе субсидируются межрегиональные рейсы. В 2018 году по дальневосточной программе полеты будут выполняться по 57 направлениям, льготными билетами при этом могут воспользоваться более 446,7 тыс. пассажиров. Но билеты по спецтарифу могут приобрести не все, а только граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, и ряд категорий инвалидов с сопровождающими лицами.

Понятно, что этот вопрос особенно актуален а разгар отпускного сезона, с которым так некстати совпало подорожание топлива. Вырос и спрос на авиаперевозки в связи с чемпионатом мира, что не может не радовать экономистов и авиакомпании, но не все, кто покупает билет на самолет, чтобы полететь отдохнуть, макроэкономисты в душе. Доступность авиабилетов по цене является одним из самых важных факторов для туризма на дальние расстояния.

Подождем до конца чемпионата?

Предложения по авиаперевозкам в РФ порой выгоднее, чем наземный транспорт, отмечает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Несмотря на желание расширить географию субсидирования, текущие варианты льготных билетов и без того достаточно щедрые. Вопрос в другом: есть ли возможность и потребность у лиц, которые попадают по льготным тарифам, совершать перелеты? Глубина проникновения авиаперевозок в России чрезвычайно мала и составляет всего 5% населения.

Если говорить о расширении предложения по времени перелета, и изменении возрастных групп, статистически для прибыли авиакомпаний это не нанесет большого урона, а на лояльности российских потребителей может сказаться положительно. Она отмечает, что в 2017 году спрос на авиаперевозки в мире вырос на 9% относительно 2016 года, показав сильнейшие результаты с 2010 года. И до тех пор, пока динамика по перелетам не изменится, а благодаря Чемпионату мира по футболу в 2018 году показатели за год снова будут бить рекорды – изменений можно не ждать, уверена аналитик.

Вопрос и в том, что за рубежом керосин дешевле, чем в России, потому иностранные перевозчики порой более выгодные, чем наши, продолжает Мария Сальникова. И вот это уже повод для российских компаний думать о программах лояльности и попытках удержать цену от роста. Но, до завершения ЧМ по футболу, невзирая на предложения РЖД бесплатно перевозить болельщиков, спрос на авиабилеты будет высоким. Значит, никто ничего в ценовой политике меняться не будет, уверена она.

Поведенческая модель граждан РФ свидетельствует о неблагоприятном финансовом состоянии. Так, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. Вот это является достаточным объяснением того, что текущее субсидирование вряд ли значительно поддерживает желающих совершать авиаперелеты. Население старается сберегать и накапливать средства, заключает Мария Сальникова.

Глобальные внутренние перевозки

Вообще же очень сложно говорить о мерах, которые еще не обозначены, полагает аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов. То есть, указывает он, мы можем строить только предположения о том какими они могут быть. Скорее всего, меры по стабилизации цен на авиабилеты будут точечными и касаться только востребованных внутренних направлений. Вероятно, они будут выражаться в субсидировании для авиакомпаний некоторых затрат на топливо, а также могут быть расширены программы по льготному обеспечению приобретения билетов со стороны граждан, имеющих на это право.

Очевидно, считает эксперт, что идея разработки таких мер вызвана в первую очередь заявлением президента Путина во время прямой линии с россиянами, где он акцентировал вопрос о расширении программы субсидирования рейсов на Дальний Восток. Также эту проблему подогревает рост цен на ГСМ. В целом же, считает аналитик, за такими разговорами скрывается более глобальная цель – нарастить долю межрегиональных авиапрелетов внутри РФ напрямую, без пересадок и минуя крупнейшие пересадочные узлы Москвы.

Такую цель поставил Владимир Путин перед федеральным собранием выступая 1 марта в этом году. По его словам, уже к 2024 году половина таких рейсов должна стать приемлемой для россиян, пока же статистика показывает обратное: за 2017 год в РФ перевезено авиацией 62,6 млн человек, и лишь 23% миновали столицу.

Все эти цели, по общим подсчетам, говорит Алексей Антонов, потребуют дополнительного финансирования в размере не менее 180 млрд рублей – они потребуются для улучшения состояния местных аэропортов, а также на субсидирование авиакомпаниям лизинговых ставок. В этой статье расходов субсидированию перелетов, в том числе и для льготных категорий граждан, отведено порядка 29,4 млрд рублей, и еще 4,5 млрд на развитие предприятий, обслуживающих региональные аэродромы на Дальнем Востоке.

Соответственно, делает вывод Алексей Антонов, разговоры о еще и дополнительных мерах по поддержке перевозчиков в связи с ростом цен на ГСМ а также расширение точечных программ могут потребовать дополнительных расходов, не учтенных в этих суммах. То есть государству придется искать дополнительные источники дохода, чтобы сделать прогноз реальностью. Здесь аналитик видит одну из причин повышения НДС и пенсионного возраста, добавляя, что не станет сюрпризом, если вскоре возникнут новые идеи по дополнительному накачиванию бюджета.