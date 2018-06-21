В предстоящей или по крайней мере намечающейся встрече президентов России и США оказываются важны любые обстоятельства. В Великобритании, консолидирующей антироссийские настроения на Западе, забили тревогу по поводу того, что она может пройти перед июльским саммитом НАТО. Да, там есть немаловажные нюансы, но главное все же не в них.

В Лондоне обеспокоены

Газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве написала о том, что там обеспокоены перспективой встречи в июле президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, особенно до саммита НАТО, а он пройдет 11-12 июля, и визита американского президента в Великобританию сразу после саммита: «Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы предпочтительнее, если бы она состоялась после», — сказал источник. В британском правительстве считают, что встреча президентов двух стран может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО.

Ранее The New Yorker цитировал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома: «Трамп настойчив. Он хочет встречи с Путиным, и он получит встречу с Путиным». И по слухам, он готов провести такую встречу уже в июле, правда, числа не уточняются. Но, во всяком случае, в этом месяце Трамп будет в Европе. Саммит НАТО пройдет в Брюсселе. В качестве же вероятного места встречи президентов России и США и российские источники, и Times называют столицу Австрии: «Наиболее вероятным местом встречи станет Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия».

В этой утечке есть еще один аспект: сама встреча, очевидно, начинает восприниматься как факт, от которого уже не уйти. Это, наверное, беспокоит Лондон больше, чем вопрос «до или после». Но это и немаловажный сигнал в пользу того, что важнейшее международное событие года событие все-таки состоится.

Где, когда

Собственно, с Путиным Трамп хотел встретиться еще давно – как минимум с момента победы российского президента на выборах – однако, как говорилось в известном советском фильме, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Весной для этой встречи не было подходящих обстоятельств. Появились ли они сейчас – большой вопрос.

Начнем хотя бы с графика. Места и времени встречи. О месте вроде как стороны близки к соглашению, действительно, это с большой долей вероятности будет Вена. Нейтральная страна, поддерживающая хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном. Время вроде как тоже согласовано – середина июля.

Трамп может встретиться с Путиным как после саммита НАТО, так и до него. Естественно, в каждом из вариантов встреча будет иметь для Трампа определенное символическое значение. Если Трамп встретится до, то это будут расценивать как сигнал готовности учесть интересы Путина на саммите или как свидетельство очередной сдачи номинальным лидером Запада – США – своих европейских союзников.

Именно поэтому в Лондоне, который занял сейчас позицию главного внешнеполитического оппонента Москвы, так опасаются этого варианта. Ведь если встреча в Вене произойдет после саммита, то тогда Трамп может предстать на ней как некий посланник Запада, консолидировавшего свою позицию на саммите.

С российской же точки зрения привязку к саммиту НАТО можно, пожалуй, расценить как скорее минус в обеих вариантах. Учитывая, что саммит Альянса будет проходить в антироссийском ключе, если Путин встретится с Трампом до мероприятия, то будут говорить о том, что Трамп своими речами на саммите НАТО обнулил весь дух доверия, который сложился между ним и Путиным. Если же российский и американский президенты встретятся сразу после саммита, то (несмотря на всю амбивалентность Трампа) не понятно: как он сможет переключиться с ястребиных слов на саммите к поиску модус вивенди с Москвой?

Разговор о высоком?

Но, вообще говоря, дата встречи это немаловажное, но все же тактическое обстоятельство. Стратегически важно другое — повестка. Хотя, казалось бы, тут все очевидно.

Москве и Вашингтону нужно обсудить ситуацию на Украине, в Сирии, в Иране, а также вокруг КНДР. И во всех этих темах (кроме, возможно, ситуации с иранской ядерной программой) и у России, и у США есть частичное пересечение интересов. Так, ни Путину, ни Трампу сейчас не нужна эскалация на Украине, поэтому стороны заинтересованы в стабилизации ситуации, в том числе и путем приведения в чувство Петра Порошенко (который сейчас делает все для разжигания конфликта на Донбассе, а также в акватории Азовского моря). В Сирии Москва и Вашингтон заинтересованы в ограничении чрезмерного влияния Ирана, а также в нахождении модус вивенди между Дамаском и Иерусалимом. У Соединенных Штатов в Сирии есть стремление вытеснить оттуда Иран, но нет стратегии для его реализации, поэтому Вашингтон готов обсуждать различные варианты того, как хотя бы в чем-то продвинуться в решении этой задачи. Тут между сторонами не может быть совпадения позиций, но почва для разговора есть. Наконец, и Кремль, и Белый дом заинтересованы в системной эволюции северокорейского режима, и это тоже пространство для сотрудничества.

Проблема в том, что наличие общих тем не гарантирует успешных переговоров по ним. Хотя бы потому, что Москва не уверена в способности Трампа выполнить взятые на себя условия как по пакетным сделкам (условно «Украина в обмен на Сирию»), так и по более локальным разменам. И дело тут даже не в том, что Трамп двуличен, а в том, что эти сделки должен одобрять Конгресс. Учитывая крайне ястребиную позицию Капитолия, конгрессмены могут заблокировать исполнение любой сделки (даже в вопросе создания неких джентльменских правил конкуренции), причем в тот момент, когда Россия выполнит или начнет выполнять свою часть. Осторожный Путин вряд ли готов пойти на такой риск.

Да, если стороны не смогут обсудить на встрече прагматические локальные размены, то всегда остается возможность поговорить о большом и вечном. Например, о стратегической стабильности. Договор СНВ заканчивается, новый вариант ДОВСЕ не разработан, соглашение о РСМД трещит по швам. Все эти вопросы можно обсудить и даже принять какие-то решения. Но такого рода подмену тем сложно назвать эффективной. И дело даже не в том, что мы будем говорить о ракетах, которые и без того никогда не полетят (поскольку если они полетят, даже в ограниченном количестве, то конец всему миру), а в том, что мы снова не будем говорить о реальных проблемах. Ключевые риски для мира, связанные с плохими российско-американскими отношениями, возникают именно из-за возможных столкновений между США и РФ в региональных конфликтах. Атмосферу доверия можно строить именно при решении и поиске компромиссных решений «на земле», а не в космосе или в воздухе.

В обстановке прохладной войны

Возникает вопрос: нужна ли вообще сторонам эта встреча, и, во всяком случае, в чем ее смысл для Москвы? А президент Путин идею встречи с Трампом поддерживает. Тут можно прибегнуть к аналогии с прошлым периодом отношений двух держав.

Как верно отмечает американский профессор-русист Стивен Коэн, смысл американо-советских саммитов был в достижении трех целей. Во-первых, они создавали некую атмосферу сотрудничества, а также выстраивали уважительное отношение лидеров к легитимности их оппонентов во внутренней политике. Во-вторых, они посылали четкий сигнал бюрократии обеих стран, часть которой не была заинтересована действовать в логике политики разрядки, но которой четко объясняли, что босс не потерпит проволочек или саботажа. И, наконец, встречи такого уровня со всеми их ритуалами в целом улучшали политико-медийную обстановку в двусторонних отношениях.

Собственно, эти цели актуальны и сейчас. Прохладная война между Москвой и Вашингтоном в разгаре, американские СМИ изливают потоки ненависти, а эксперты уверяют в возможности прямого российско-американского военного столкновения. В такой момент как никогда важно встретиться двум лидерам и обсудить все проблемы с глазу на глаз. Да, Трамп уверяет, что в лично диалоге с Путиным он потребует от него уйти из Украины и Сирии, однако это исключительно пиар-заявление. Трамп – прекрасный переговорщик, и он прекрасно знает, с кого можно стряхивать пыль, а перед кем нельзя выхватывать кольт из кобуры (разве что, как говорится в известном анекдоте, предварительно спилив с него мушку – на всякий случай).

К тому же, нельзя забывать про тему изоляции участников. Реальной, в которой сейчас оказался Трамп, и мнимой, в которой (по мнению ряда товарищей из Восточной Европы) уже несколько лет находится Путин в области внешней политики. Отсутствие изоляции в последнем случае ясно видно из перечня международных контактов и визитов российского президента и из анализа их хода, в котором никогда не бывает чего-то подобного инцидентам, ославившим канадскую встречу G7. Но, все же, осознание реальности есть часть реальности, поэтому встреча двух лидеров пошлет сигнал о том, что никакой изоляции нет. Это, собственно, и является одной из причин, почему некоторые американские СМИ выступают категорически против встречи. Та же CNN, жалующаяся, что на встрече Трамп будет улыбаться Путину и говорить ему комплименты, тем самым усиливая позиции российского президента.

Поэтому даже при дефиците реалистичной повестки, даже без должной атмосферы и даже под сенью саммита НАТО эта встреча нужна. Как опять же верно пишет профессор Коэн, «учитывая сегодняшние крайне токсичные политические обстоятельства… вряд ли можно ожидать, что саммит между Путиным и Трампом закончится позитивно. Однако важно, и даже необходимо чтобы Москва и Вашингтон хотя бы попытались достичь этого позитива».