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Экономика
Москва, 21.06.2018

Бедные мы, бедные

«Expert Online» 2018
  • Статистика узнала — всё
ITAR-TASS Автор: Денис Русинов

Статистика узнала — всё

В мае, по данным Росстата, по сравнению с апрелем 2018 года реальные доходы россиян упали на 9,3%.

 

Зарплаты в общем-то не падают

Как сообщила Федеральная служба государственной статистики, в мае темпы роста реальных доходов россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен) составили 0,3% в годовом сопоставлении. В месячном же выражении – по сравнению с апрелем 2018 года – доходы населения обвалились на 9,3%. В номинальном выражении сопоставлении показатель упал на 8%. Самым лучшим месяцем с точки зрения доходов стал январь, когда пенсионерам было выплачено по 5 тыс. руб. в виде компенсации за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. В феврале показатель увеличился на 4,4%, в марте – на 4,7%, а в апреле – на 5,7%.

Но и в апреле в месячном сопоставлении падали зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально — на 5,8% упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры.

В годовом сопоставлении номинальные денежные доходы населения в мае 2018 года выросли в на 4%, до 30 438 руб.

Основной причиной падения реальных располагаемых доходов граждан в мае 2018 года по сравнению с апрелем того же года стало снижение номинальных доходов, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Денежные доходы населения в номинальном выражении в мае оказались на 8% ниже апрельского показателя. Стоит также отметить, что инфляция в мае по сравнению составила те же 0,4%, что и в апреле 2018 года. Таким образом, влияние инфляции на изменение реальных располагаемых доходов исключается.

Доходы населения складываются из заработных плат, пособий и пенсий, из предпринимательских доходов и доходов от собственности. При этом, говорит аналитик, в нашей стране доля зарплат в доходах граждан традиционно составляет около 65%. И мы имеем дело с замедлением именно этого источника выплат в мае. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России в прошлом месяце выросла на 0,6%, тогда как еще в апреле был зафиксирован ее рост на 2,8%. Но все же, номинальные зарплаты продолжают расти, значит, делает вывод аналитик, снижение номинальных доходов должно быть следствием драматического падения доходов от предпринимательства и собственности.

 

Как попасть в средний класс

Как напоминает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, уровень жизни среднего домохозяйства снижается непрерывно с 2014 года, с небольшими всплесками доходов в виде единоразовых выплат, индивидуальных премий, и подобного. В 2019 году к этому добавится еще и повышение налогов, пока это только НДС, выросший на 2 процентных пункта, до 20%, а впоследствии — кто знает? Может, будет поднята ставка НДФЛ или отменена его плоская шкала и введена прогрессивная.

Рост налогов будем иметь кумулятивный долгосрочный эффект в виде замедления экономического роста, говорит эксперт, которое ощущается не как мгновенное падение дохода, а как длящееся падение уровня жизни, невозможность купить новые товары взамен устаревших или исчерпавших свой ресурс, невозможность повысить уровень образования для того, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Для бизнеса — невозможность найти адекватного подрядчика, потому что все ниши заняты государственными компаниями или аффилированными с ними структурами. Добавим к этому рост цен на бензин и тарифов ЖКХ, которые включены в цену любого товара или услуги, и которые сразу поднимают общий уровень цен в экономике, говорит аналитик.

И еще в более далекой перспективе — подъем пенсионного возраста, который будет означать массу безработных возрастом около 50 лет, которые не могут и не хотят адаптироваться к выросшей конкуренции на рынке труда и либо получают пособие по безработице, либо становятся иждивенцами. С точки зрения Харитонова, эти негативные социальные и экономические тренды, хотя и длятся уже несколько лет, не могут продолжаться вечно, и общество естественным путем будет искать из них выход.

Одновременно с выходом очередной государственной статистики по доходам Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало результаты исследования, согласно которым минимальный порог заработной платы для условного причисления к среднему классу, отличаясь от региона к региону, составляет от 60 тыс. руб. в расчете на работающего человека в Орловской области до 121 тыс. руб. в Москве и , в среднем, 80 тыс. руб. в ДВФО. Таким образом, отмечают в АКРА, очевидно, что среднего российского заработка недостаточно, чтобы получающий его мог позволить себе уровень трат, приблизительно соответствующий расходам среднего класса.

В европейской части России доход лишь 2–6% населения, в зависимости от региона, превышает минимальный рассчитанный уровень отнесения к среднему классу. Максимальная концентрация высоких зарплат наблюдается в Москве (18% работающих) и в добывающих регионах (до 43% в ЯНАО).

Максим Харитонов считает, в течение 3-5 лет вырастет производительность труда, причину этого он видит в поступлении на работу молодых квалифицированных кадров. Будут исчезать многие востребованные сейчас профессии, такие как водитель, продавец, замечает он, и наиболее адаптивные граждане будут переучиваться, менять профессии, получать дополнительное профессиональное образование — это приведет к росту производительности труда, и, как следствие, к росту зарплат.

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