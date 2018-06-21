Евросоюз оставил Эстонию без денег

Специалисты финского посольства в Эстонии просчитали, что ждет Эстонию в новом бюджетном периоде Европейского союза без дотаций объединения в 10% от госбюджета этой страны. Об этом сообщает портал tallinna24.ee.

СМИ сообщает, что в следующем бюджетном периоде ЕС намерен значительно сократить объем субсидий Таллинну. Это значит, что с 2021 года «Эстония из получателя превратится в плательщика».

Оценка проводилась без учета влияния Brexit, сообщает советник посольства Финляндии в Эстонии по экономическим вопросам Ханну Архинмяки. Отмечается, что в первую очередь от сокращения денежной дотации от ЕС пострадает социальный сектор, а также финансирование транспортных и инфраструктурных проектов. Ожидается сокращение субсидирования бизнеса.

В общей сложности Евросоюз сокращает финансовую помощь Прибалтике на 20% по сравнению с тем, что страны получают сегодня из фондов союза, пишет Sputnik Эстония.

При этом в Брюсселе заверили, что перераспределение денег из бюджета объединения, вызван ростом благосостояния граждан этих стран.

Отмечается, что Таллинн предполагал о грядущем сокращении помощи от Европы и заранее предупреждал граждан страны о том, что «денег из Брюсселя будет поступать меньше, а отдавать ему придется больше».