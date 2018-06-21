Эксперты выяснили, в каких российских регионах самый многочисленный средний класс

Для того чтобы считаться средним классом, в Москве необходимо зарабатывать от 121 тыс. руб., для регионов минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет 60 тыс. руб., подсчитали аналитики АКРА.

Эксперты делают выводы, что среднего российского заработка явно недостаточно, для того, чтобы работник мог позволить себе уровень трат, приблизительно соответствующий расходам среднего класса.

Так к среднему классу аналитики отнесли граждан, обладающих «максимальной экономической активностью», не имеющих проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров. Люди этой группы имеют недвижимость и автомобиль, они хорошо образованы и заняты в сфере интеллектуального труда или в предпринимательстве, сообщает исследование АКРА.

Кроме Москвы, где традиционно высокие заработные платы, уровнем дохода приближенным к среднему классу может похвастаться Дальний Восток (80 тыс. руб) и ЯНАО (до 100 тыс руб). Самые низкие заработные платы наблюдаются в европейской части России и Сибири: от 60 тыс. руб. в Орловской области до 73 тыс. руб. в Мурманской области.

Разнятся от региона к региону и признаки, согласно которым граждане причисляют себя к среднему классу. Так в Москве главным условием попадания в этот сегмент является наличие недвижимости, в большенстве остальных регионов – возможность иметь автомобиль и обеспечивать текущее потребление в полном объеме, а также выезжать на отдых с семьей и путешествовать.