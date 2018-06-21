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Москва, 21.06.2018

Катар превратят в остров

«Expert Online» 2018
  • Катар превратят в остров
Михаил Александров/ТАСС

В начале июня исполнился год конфликту в Персидском заливе между Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном, а также примкнувшим к ним Египтом, с одной стороны, и Катаром, с другой. Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама и Каир объявили маленькому, но очень богатому и очень гордому Катару бойкот, закрыли водное и воздушное пространство для катарских кораблей и самолетов и отозвали послов из Дохи. О серьезности намерений монархий Залива по укрощению строптивого эмирата говорит хотя бы то, что первое время даже существовала угроза перерастания конфликта из дипломатической и экономической плоскости в военную.

Несмотря на очевидное неравенство сил достигнуть желаемого результата – заставить Катар следовать в фарватере саудовской политики - антикатарской коалиции так и не удалось. Многие наблюдатели считают, что влияние и авторитет маленького эмирата на международной арене после года бойкота и блокады даже выросли. Кстати, катарцы сейчас также, как россияне, хорошо знакомы со значением слова «импортозамещение». За прошедший год они, например, добились немалых успехов в развитии собственного сельского хозяйства, до прошлого лета находившегося в зачаточном состоянии.

Годовщину конфликта в Дохе отметили в обстановке подъема. К слову, не исключено, что 5 июня в Катаре объявят общенациональным праздником. Катарцы выстояли и считают себя победителями. Тем не менее, они прекрасно понимают, что силы неравны, и часто говорят, что открыты для переговоров и поиска компромиссов, но при этом предупреждают, что сейчас так же, как и год назад, не собираются жертвовать своим суверенитетом.

Абу-Даби и Эр-Рияду, главным противникам Катара, больше всего не дает покоя именно независимая политика эмирата, находящегося на полуострове и отделенном от Саудовской Аравии небольшой сухопутной границей. Главные обвинения в адрес Катара заключаются в поддержке им террористов и вмешательстве во внутренние дела соседних государств. Эти обвинения Доха, конечно, отвергает.

Судя по всему, в КСА настроены на длительный конфликт и хотят задушить Катар при помощи блокады, которая несмотря на все заявления Дохи о победе, конечно же, негативно сказывается на экономике Катара и жизни катарцев. С целью еще больше ужесточить блокаду в Эр-Рияде даже разработали план по превращению Катара в остров. Для этого, пишет саудовская пресса, планируется прорыть вдоль 60-километровой границы между КСА и Катаром канал 200-метровой ширины. Издание Makkah, к примеру, пишет, что в понедельник закончился конкурс на выполнение проекта, в котором участвовали пять крупных иностранных компаний, специализирующихся на рытье каналов. Победитель будет назван в течение 90 дней, после чего и начнутся земляные работы. Собственно превращение Катара из полуострова в остров планируется осуществить за год. Так что Кубок мира по футболу в 2022 году может пройти на острове. Конечно, главные футбольные турниры на островах уже проводились – достаточно вспомнить Великобританию (1966) и Японию (2002) – но по площади этих острова и остров Катар, если он, конечно, появится на карте, не сопоставимы.

Судя по тому, что новость подтвердили новостной государственный телеканал Al Arabiya и на своей странице в Twitter старший королевский советник – Сауд аль-Кахтани, это не фейк. Канал еще больше напрямую изолирует Катар от Саудовской Аравии и опосредствованно от остальных членов антикатарского квартета. Кстати, часть канальной зоны, сообщает издание Al Riyadh, предполагается отвести под хранение ядерных отходов. Интернет-издание Sabq также сообщает, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд риалов (750 млн долларов).

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