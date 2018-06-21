Проблема служащих, получающих деньги, но ничего не делающих и зачастую даже не приходящих на работу, приобрела в арабском мире масштабы катастрофы, которая угрожает экономическому развитию.

Правительства арабских стран Персидского залива тратят огромные деньги на зарплаты госслужащим, которые не только не приносят никакой пользы, но нередко и вовсе не ходят на работу. В Кувейте, например, на зарплаты таких «мертвых душ» уходит, пишет Bloomberg, более половины бюджета эмирата.

В прошлом году правительство Кувейта попыталось навести хоть какой-то порядок в этом секторе рынка труда в надежде хотя немного уменьшить расходы. Начальство потребовало от госслужащих каждое утро регистрироваться на рабочем месте, прижимая палец к биометрическому сканнеру. Идея имела большой успех. В следующем квартале, по данным Халифы Хамады, заместителя финансов Кувейта уволилось ок. 5 тыс. человек. Многие из них крайне редко появлялись на работе, а некоторых их коллеги даже не знали в лицо. К примеру, одна сотрудница Минфина КСА, попросившая по понятным причинам не называть своего имени, когда после начала реформ к ним в отдел пришел министр финансов, увидела нескольких человек, которых она видела на работе первый раз.

Проблема мертвых душ – часть молчаливого соглашения между правящими семьями арабских монархий и их подданными. В обмен на деньги, причем, деньги очень неплохие даже по западным меркам, граждане арабских монархий соглашаются не лезть в политику и не интересоваться, кто и как принимает решения в стране.

Такая система отношений между монархами и подданными устраивала всех много лет. Однако в последние годы, после сильнейшего обвала цен на нефть в 2014-15 гг., власти арабских государств обнаружили, что нефтедолларовые резервы, всегда казавшиеся неисчерпаемыми, вовсе не так уж и бездонны. В Эр-Рияде, Абу-Даби, Дохе, Кувейте, Манаме (Бахрейн) и Маскате (Оман) начали считать каждый риал, доллар, фунт стерлингов и евро. Пусть термин «жесткая экономия» в Персидском заливе оказался не таким уж и жестким по сравнению, например, с Европой, но и подданные королей, эмиров и шейхов тоже узнали, что означает затягивание поясов.

Естественно, борьба с мертвыми душами – отличное средство для экономии и пополнения бюджета. Однако экономия в этом направлении оказалась очень непростой. Она, как быстро выяснилось, таит в себе многочисленные политические риски, потому что является покушением на социальный контракт и социальную стабильность в Персидском заливе.

Наиболее остро эта проблема стоит в крупных странах и в первую очередь, конечно, в Саудовской Аравии. В Кувейте и Катаре, к примеру, население которых на порядок меньше, чем в КСА, а подушевой доход соответственно значительно выше, могут особенно не торопиться, хотя очевидно, что решать проблему «мертвых душ» необходимо везде.

В КСА ок. 70% населения моложе 30 лет. К 2022 г. численность трудоспособного населения увеличится еще на 1,2 млн человек. Для сравнения – это в четыре раза больше, чем граждан Катара.

Правительство Саудовской Аравии, на которое работает почти две трети трудоспособного населения королевства, естественно, пытается сократить дефицит бюджета, который после обвала цен в 2014 г. вырос на 16%. В т.ч. и при помощи зарплат госслужащих. Кронпринц Мухаммед ибн Салман, который сейчас фактически правит королевством от имени престарелого и больного отца, наряду с закрытием и замораживанием многих инфраструктурных проектов и других мер снизил зарплаты и госслужащим. Однако уже через несколько месяцев, после того, как по всему королевству начались недовольные разговоры пострадавших, он был вынужден пойти на попятный и потратить с большим трудом сэкономленные деньги на выплату госслужащим ежемесячного довольствия в размере 266 долларов в месяц.

Кроме отпечатков пальцев и сканирования личных идентификационных карт, в Персидском заливе применяют и другие, далеко не всегда современные технологии для борьбы с мертвыми душами. В Дубае, например, пару лет назад эмир начал неожиданно совершать инспекционные набеги на госучреждения в начале рабочей недели. С каждым таким посещением число пустых стульев, бывшее поначалу огромным, начало уменьшаться.

Повышение дисциплины, конечно, хорошо, но оно никак не помогает сократить численность мертвых душ, которые, даже приходя на работу, ничего на ней зачастую не делают. Одним из помощников в решении проблемы может и должен стать частный сектор. Многие выпускники раньше отклоняли приглашения на работу от частных компаний, потому что ждали, когда освободится место в государственных. На госслужбе больше платят за гораздо меньшее количество рабочих часов. На госслужбе длиннее отпуска и намного больше бонусы и прочие выплаты. Молодежь сейчас начинает думать о старости уже со школьной скамьи. Приходя на собеседование, вчерашние выпускники первым делом часто интересуются, в каком возрасте они смогут уйти на пенсию?

Конечно, ситуация меняется, но меняется она очень медленно. В арабских монархиях Персидского залива, по-прежнему, в частных компаниях, где более низкие оклады, работают в подавляющем большинстве иностранцы. Сейчас власти пытаются выдавить их. Эр-Рияд, к примеру, проводит кампании с целью брать на работу больше местных жителей. В некоторых секторах в последнее время и вовсе начали вводить запреты на наем иностранных рабочих.

Однако вытеснение иностранцев может привести лишь к снижению занятости. Многие компании просто разорятся, если будут брать на работу граждан КСА и платить им сопоставимую с госпредприятиями зарплату. В прошлом году в королевстве было уволено 466 тыс. иностранцев, а на работу на их места удалось найти лишь 103 тыс. саудовских граждан.

Еще опаснее оказалось то, что затягивание поясов правительством особенно в части замораживания инвестиционных проектов замедляет создание рабочих мест и в частном секторе. Для создания рабочих мест понадобятся большие инвестиции из-за рубежа. Компания McKinsey & Co., помогавшая кронпринцу составлять план экономических реформ, подсчитала, что для создания 6 млн рабочих мест к 2030 году понадобится 4 трлн долларов инвестиций.

С другой стороны, иностранные инвесторы сейчас неохотно идут в регион Персидского залива. Так, прямые иностранные инвестиции в КСА в прошлом году снизились более чем на 80%, по данным ООН. Инвесторов пугает борьба принца Мухаммеда с коррупцией, в ходе которой он арестовал десятки чиновников и бизнесменов, включая принцев королевской крови, и забрал у них активы без каких-либо судов и следствий.

Некоторые специалисты считают, что в Персидском заливе властям следует открыть всем своим гражданам доступ к богатствам стран не только посредством рабочих мест. При этом приводится в пример Аляска, где госфонд распределяет деньги, полученные от продажи нефти, между гражданами.

Здесь, конечно же, вспоминает безусловный базовый доход, набирающий популярность во многих странах, причем, даже в тех, где нет нефтедолларов для финансирования этого проекта. Однако власти, по крайней мере, сейчас пока даже не хотят обсуждать эту идею.

И все же несмотря на всю непопулярность принимаемых для решения проблемы «мертвых душ» действий, с ней (проблемой) и с ними (мертвыми душами) необходимо что-то делать. По словам уже упоминавшегося выше Хамады, в 1987 г., когда он пришел на работу в Министерство финансов, там работало ок. 700 человек. Сейчас их численность выросла в пять раз до 3,5 тыс. Между тем, выполняемая Минфином работа не увеличилась даже на 10%.