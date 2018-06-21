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Москва, 21.06.2018

Международные резервы России выросли почти на 1,5 млрд долларов

«Expert Online» 2018

За неделю международные резервы нашей выросли почти на 1,5 млрд долл.

Как передаёт официальный сайт Центробанка, объём международных резервов по состоянию на 15 июня составил 462,4 млрд долл., увеличившись за неделю на 0,3 % (1,4 млрд долл.).

Согласно мнению экспертов, произошло это, прежде всего, вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила

Наша справка

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и Кабмина.

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