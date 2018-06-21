Международные резервы России выросли почти на 1,5 млрд долларов

За неделю международные резервы нашей выросли почти на 1,5 млрд долл.

Как передаёт официальный сайт Центробанка, объём международных резервов по состоянию на 15 июня составил 462,4 млрд долл., увеличившись за неделю на 0,3 % (1,4 млрд долл.).

Согласно мнению экспертов, произошло это, прежде всего, вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и Кабмина.