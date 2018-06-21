На Украине разрабатывают закон о полном запрете ввоза книг из России

Богдан Червак – первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телерадиовещания Украины – заявил, что в «незалежной» разрабатывают закон о запрете ввоза книг из России.

По его словам, уже в июле-августе могут быть введены санкции против девяти российских издательств, «которые прославились тем, что регулярно продуцируют антиукраинскую литературу в больших объёмах». При этом он отметил, что санкции будут предусматривать запрет на ввоз любой российской литературы на Украину, передаёт агентство «Укринформ».

«Наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации».

Кроме того, он подчеркнул, что в стране уже действует рабочая группа, которая разрабатывает такой закон. Чиновник также добавил, что после того, как закон будет разработан, сотрудники ведомства станут добиваться его принятия украинским парламентом.