Нефть ищет точку опоры

Рынок замер в ожидании встречи ОПЕК+, поэтому динамика ценна нефть колеблется из плюса в минус. По большей части цены снижаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, представители которых встретятся в Вене.

Так цена на Brent находится в диапазоне $72,45−77,60. Сегодня, 21 июня, верхняя граница диапазона снизилась до $76,19. Аналитики, основываясь на технический анализе ситуации, указывают, что трейдеры до оглашения решения займут позиции около $73.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени потеряла $0,39 (0,52%), достигнув показателя $74,35 за баррель.

Brent 21 июня показывает небольшую положительную динамику, цена на WTI подросла на 1,24%, $65,71. Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Отмечается, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.