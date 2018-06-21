Правительство предложило изменить расчёт социальной доплаты малоимущим пенсионерам

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили изменить порядок определения прожиточного минимума российских пенсионера.

Как показал анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах РФ, в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена, передаёт официальный портал проектов нормативных правовых актов.

При этом отмечается, что в 14 субъектах нашей страны установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины, а в 71 субъекте – больше.

Кроме того, в Минтруда отметили, что занижение величины прожиточного минимума пенсионеров приводит к тому, что установленная социальная доплата к пенсии не обеспечивает доведение малообеспеченному пенсионеру материального благосостояния до фактического регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что по словам вице-премьер российского правительства, главы Минфина Антон Силуанова, рост пенсий в 2019 году составит около 7%.