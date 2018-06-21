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Москва, 21.06.2018

Сечин предсказал дефицит нефти в ближайшие 10 лет

«Expert Online» 2018

Мировой рынок в ближайшие 10 лет может столкнуться с дефицитом нефти. Превышение спроса над предложением данного сырья к 2025 году оценивается в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров «Роснефти» глава компании Игорь Сечин.

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти»,  - сообщил он.

Сечин пояснил, что нехватка сырья будет вызвана одновременно двумя факторами – растущим спросом  и «падением добычи на истощенных месторождениях мейджеров».

Для «Роснефти» данная ситуация сыграет скорее положительную роль, поскольку при наличии высококачественной ресурсной базы, такая ситуация представляет  корпорации уникальную возможность и позволит увеличить присутствие на  мировом рынке, а также создать значительную дополнительную стоимость для акционеров, сообщил глава компании.

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