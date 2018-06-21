Сечин предсказал дефицит нефти в ближайшие 10 лет

Мировой рынок в ближайшие 10 лет может столкнуться с дефицитом нефти. Превышение спроса над предложением данного сырья к 2025 году оценивается в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров «Роснефти» глава компании Игорь Сечин.

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти», - сообщил он.

Сечин пояснил, что нехватка сырья будет вызвана одновременно двумя факторами – растущим спросом и «падением добычи на истощенных месторождениях мейджеров».

Для «Роснефти» данная ситуация сыграет скорее положительную роль, поскольку при наличии высококачественной ресурсной базы, такая ситуация представляет корпорации уникальную возможность и позволит увеличить присутствие на мировом рынке, а также создать значительную дополнительную стоимость для акционеров, сообщил глава компании.