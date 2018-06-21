Сечин рассказал, почему в России выросли цены на бензин

Игорь Сечин – глава «Роснефти» – заявил, что на рост цен на бензин повлияли сразу несколько факторов.

По его мнению, первой причиной стала девальвация рубля. При этом он напомнил, что если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64 рубля. Поэтому компании ничего не могут с эти сделать, передаёт РИА Новости.

Вторым фактором, как подчеркнул глава «Роснефти», является рост мировых цен на «чёрное золото», которые с конца 2017 года выросли на 25%.

Третьей причиной роста цен на бензин Сечин назвал непривлекательность переработки в стране, поскольку нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

Ранее сообщалось, что Сечин предсказал дефицит нефти в ближайшие 10 лет. При этом он пояснил, что нехватка сырья будет вызвана одновременно двумя факторами – растущим спросом и «падением добычи на истощённых месторождениях мейджеров».