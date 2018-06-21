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Москва, 21.06.2018

СМИ рассказали о скандале с участием Трампа и Меркель на саммите G7

«Expert Online» 2018
  • СМИ рассказали о скандале с участием Трампа и Меркель на саммите G7
DPA/TASS

СМИ сообщили новые подробности саммита G-7, который состоялся в начале июня и который приобрел скандальный оттенок из-за трений президента США Дональда Трампа с союзниками по поводу торговых отношений.

По словам главы Eurasia Group Иана Бреммера, Трамп в ходе переговоров вспылил и якобы бросил две конфеты Starburst в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель, со словами: «Вот, Ангела. Не говорите, что я никогда ничего вам не даю". Об этом политолог заявил в ходе эфира на канале CBS News, сообщает Newsweek. 

Как отмечала The Wall Street Journal, описывая атмосферу царящую на саммите G7, «в воздухе витало напряжение». По информации издания, Канада и Франция раскритиковали экономическую политику Трампа и американские пошлины. В свою очередь, американский президент сделал несколько «грубых замечаний» президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и премьеру Японии Синдзо Абэ, а также «поддразнивал» канадского премьера Джастина Трюдо.

Кроме того, на саммите G7 противоречия возникли не только относительно торговых вопросов, но и по поводу иммиграции, терроризма, охраны окружающей среды и других проблем. По словам европейских дипломатов, лидеры их стран были «огорчены» тем, что Дональд Трамп не изменил своей позиции по основным вопросам, таким как торговый дефицит США.

В свою очередь Трамп назвал торговую политику западных союзников "нечестной". На пресс-конференции, посвященнной итогам саммита, американский президент заявил, что над ним стали смеяться как над "гиком", когда он высказал это соображение своим коллегам в ходе дискуссии в Канаде.

Вместе с тем, по крайней мере Берлину и Токио, удалось добиться некоторых уступок от Трампа. В четверг стало известно, что США отменили пошлины на сталь и аллюминий для пяти стран: Германии, Японии, Швеции, Бельгии и Китая.

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