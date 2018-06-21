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Москва, 21.06.2018

Советник Трампа едет в Москву для подготовки встречи президентов России и США

«Expert Online» 2018

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на следующей недели в Москву прибудет советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока все, что мы можем сказать»,— сообщил Песков.

Болтон  едет в Москву для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированные источники в Вашингтоне.

The Washington Post в свою очередь сообщает, что встреча президентов России и США может состояться после саммита НАТО, в Брюсселе 11-12 июля текущешго года.

Ранее, сообщалось, что по информации из многочисленных дипломатических источников подготовка встречи двух лидеров идет полным ходом.

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