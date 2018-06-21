Трамп заговорил о хороших отношениях с Москвой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Дулут штата Миннесота высказал желание «поладить» с Россией.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией»,— сказал он.

Трам при это сообщил, что, по его мнению, Россия желала победы на президентских выборах в 2016 году кандидату от демократов Хиллари Клинтон. По его мнению, в России считали, что ее победа была бы «лучше» для страны.

Ранее газета Times писала, что в Вашингтоне рассчитывают подготовить и провести в июле этого года встречу Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Издание сообщает, что в администрации США пока не подтверждают, что встреча пройдет в указанный период.

Ранее в Лондоне высказали опасения, что лидеры встретятся до заявленного также в июле саммита НАТО.