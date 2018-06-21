Украина рвётся в НАТО

Депутаты Верховной Рады Украины приняли президентский закон о национальной безопасности.

В документе, который поддержали 248 парламентариев при минимуме в 226 голосов, одним из главных национальных интересов закреплено членство «незалежной» в НАТО, передаёт РИА Новости.

Кроме того, согласно закону на Украине с 2019 года появится гражданский министр обороны.

При этом отмечается, что документ ещё должен подписать президент Украины Пётр Порошенко. Но уже сейчас в Раде выразили надежду, что Киев в июле получит план действий по членству в НАТО.

В свою очередь, бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в НАТО Украине потребуется достигнуть целый ряд критериев, на реализацию которых уйдет много времени – по мнению экспертов, около 20 лет.