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Москва, 21.06.2018

В Госдуме рассмотрят законопроект о пенсионной реформе в июле

«Expert Online» 2018

Ярослав Нилов – глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты российского парламента – рассказал, что законопроект о пенсионной реформе, предполагающий повышение пенсионного возраста, может быть рассмотрен в первом чтении в июле.

По его словам, заседание комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов состоится не раньше 18 июля, передаёт «Газета.Ru».  

«Учитывая, что это законопроект бюджетообразующий, это раз, и правительственный, является приоритетным, я не исключаю, что Госдума будет рассматривать его в июле в первом чтении», – подчеркнул Нилов.

Ранее сообщалось, что по словам спикере верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко, закон о повышении пенсионного возрасте надо принимать осенью этого года, а запускать реформу уже в 2019 году.

Напомним, в середине июня правительство РФ объявило о решении увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

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