В Кремле прокомментировали информацию о возможной встречи Путина и Трампа

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского государства – подчеркнул, что в Кремле пока нечего сказать по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, соответствующее заявление будет сделано по готовности к ней. При этом он подчеркнул, что пока никаких официальных заявлений на этот счёт ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось, передаёт РИА Новости.

«Когда мы будем готовы, сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты Times, то при всем уважении, вряд ли она может представлять британский народ», – ответил Песков на просьбу одного из журналистов прокомментировать публикацию Times о якобы обеспокоенности британского народа по поводу встречи Путина и Трампа.

Однако позже Песков рассказал «Интерфаксу», что на следующей неделе в Москву прибудет советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По данным источников агентства, которые близки к главе Белого дома, Болтон приезжает в российскую столицу для подготовки встречи президентов РФ и США.

Напомним, согласно информации газеты Times, в Вашингтоне рассчитывают подготовить и провести в июле этого года встречу Трампа и Путина. При этом высокопоставленные источники издания в британском правительстве якобы обеспокоены перспективой встречи лидеров РФ и США именно в июле, особенно до саммита НАТО, который пройдёт 11-12 июля.

Однако источники близкие к администрации Трампа пока не подтверждают, что встреча пройдёт в указанный период.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Миннесоте высказал желание «поладить» с Россией. При этом он подчеркнул, что Кремль желал победы на президентских выборах в 2016 году кандидату от демократов Хиллари Клинтон.