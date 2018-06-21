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Москва, 21.06.2018

В Латвии в частных вузах и колледжах запретил преподавание на русском языке

«Expert Online» 2018

Парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, согласно которому запрещается обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях и колледжах.

Соответствующий закон был подготовлен министерством образования и науки Латвии, передаёт РИА Новости.

Таким образом, после 1 января 2019 года приём студентов на программы с русским языком обучения будет запрещён.

При этом в самом Минобразования не считают этот закон дискриминирующим. По мнению чиновников ведомства, так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, то оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы.

Теперь закон должен утвердить президент Латвии. Учитывая, что в этом прибалтийском государстве отношение к русскоязычному населению, мягко говоря, не самое лучшее, можно не сомневаться, что документ будет подписан.

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