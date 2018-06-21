Запад ожидает резкого роста рынка российской бронетехники

Эксперт Jane's Оскар Видлунд спрогнозировал, что объем рынка российских боевых машин в период 2018-2027 гг достигнет 27,4 миллиарда долларов и возрастет до 15,3 тысячи машин. Высказывание аналитика приводит издание Army Recognition.

Эксперт заявляет, что среднегодовой совокупный прирост составит 4,5 %, что позволит России занят пятое место в мировом рейтинге рынков бронетехники для сухопутных войск.

По прогнозам Видлунда, лидером в пятерке крупнейших рынков бронемашин останутся США, которые потратят 101,1 миллиарда долларов на приобретение 106 600 боевых машин. Второе место займет Китай. Поднебесная потратит 75,9 миллиарда на 44 100 машин. Замкнет тройку лидеров, по мнению эксперта, Индия, которая выделит 32,5 миллиарда на 45 900 единиц брони. Далее последует Саудовская Аравия, готовая потратить 29 900 миллиарда на покупку 4700 боевых машин.

Также аналитик прогнозирует, что «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех», войдет в 2018-2027 годах в семерку крупнейших мировых производителей бронетехники с общим количеством выпущенных в данный период машин более 10 тысяч.