Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 21.06.2018

Запад ожидает резкого роста рынка российской бронетехники

«Expert Online» 2018
  • Запад ожидает резкого роста рынка российской бронетехники
Минобороны РФ

Эксперт Jane's Оскар Видлунд спрогнозировал, что объем рынка российских боевых машин в период 2018-2027 гг достигнет 27,4 миллиарда долларов и возрастет до 15,3 тысячи машин. Высказывание аналитика приводит издание Army Recognition.

Эксперт заявляет, что среднегодовой совокупный прирост составит 4,5 %, что позволит России занят пятое место в мировом рейтинге рынков бронетехники для сухопутных войск.

По прогнозам Видлунда, лидером в пятерке крупнейших рынков бронемашин останутся США, которые потратят 101,1 миллиарда долларов на приобретение 106 600 боевых машин. Второе место займет Китай. Поднебесная потратит 75,9 миллиарда на 44 100 машин. Замкнет тройку лидеров, по мнению эксперта, Индия, которая выделит 32,5 миллиарда на 45 900 единиц брони. Далее последует Саудовская Аравия, готовая потратить 29 900 миллиарда на покупку 4700 боевых машин.

Также аналитик прогнозирует, что «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех», войдет в 2018-2027 годах в семерку крупнейших мировых производителей бронетехники с общим количеством выпущенных в данный период машин более 10 тысяч.

 

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда