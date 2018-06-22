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Москва, 22.06.2018

Airbus поставил ультиматум правительству Британии

«Expert Online» 2018
  • Airbus поставил ультиматум правительству Британии
PA Images\TASS

Аэрокосмический гигант пригрозил уйти из Соединенного Королевства, если Лондон покинет Евросоюз по-английски, т.е. без сделки с Брюсселем. Такая перспектива с каждым днем становится все более возможнойДля тысяч рабочих заводов Airbus в королевстве это будет означать потерю работы. 

«Это суровая реальность для Airbus,- прокомментировал ситуацию руководитель Airbus Commercial Aircraft Том Уильямс.- Проще говоряесли Лондон и Брюссель не договорятся, будущее Airbus в Великобритании окажется под угрозой». 

Переговоры о выходе Британии из ЕС идут очень тяжело. Стороны пока без особого энтузиазма ищут компромисс. Перспектива окончания переговоров без результата усиливается. Брюссель уже советует континентальным компаниям, работающим на туманном Альбионе, готовиться к худшему. 

В последние недели вся деятельность вокруг брексита внутри Британии, например, заключалась во внутренней борьбе. Сражения происходили и в парламенте, и в кабинете Терезы Мэй. Пока политики спорят, кто должен заниматься брекситом в том случае, если не будет достигнуто соглашение и к чему такой сценарий приведет, недвусмысленное предупреждение Airbus показало, какие последствия неудачи на переговорах будут для простых британцев. Напомним, Великобритания должна окончательно покинуть Евросоюз в марте 2019 года. 

Бизнесу, естественно, требуется ясность, которую политики ему предоставить до сих пор не могут. До предупреждения Airbus компании предпочитали молчатьа если и жаловалисьто делали это так тихо, что на них никто не обращал внимание.   

Считается, что предстоящий в последних числах июня саммит ЕС станет решающим для переговоров, которые должны закончиться в октябре. Многочисленные разногласия дают основания предполагать, что в Брюсселе речь будет больше идти не о соглашении, а о выходе Лондона по-английски, т.е. без соглашения. Опасность такого сценария состоит в том, что если не будет соглашения, то не будет и 21-месячного переходного периода, на который так рассчитывает бизнес.  

Впрочем, даже если Мэй удастся добиться переходного периода, он, по крайней мере, для Airbus слишком короткий, чтобы сделать необходимые изменения в цепи поставок. 

Конечно, серьезные неприятности в случае ухода по-английски ждут не только Airbus и аэрокосмический сектор. Готовятся к худшему и автопроизводители и другие секторы экономики. ТакJaguar Land Rover в начале следующего переводит производство внедорожников Land Rover Discovery из Солихалла в Словакию и увольняет рабочих на британском заводе. 

Unilever, который уже более века является британо-голландской компанией, объявил о переносе штаб-квартиры в Нидерланды еще в марте. Недавнокстатикомпания объявилачто скорее всего уйдет и из британского индекса FTSE 100. Это будет сильным ударом по мечтам Терезы Мэй сохранить привлекательность Британских островов для инвесторов и после «развода» с объединенной Европой. 

Что касается Airbus, то у него в Великобритании 25 производств, на которых трудятся 14 тыс. человек, а также сеть из 4 тыс. поставщиков. 

Общеевропейская компания, штаб-квартира которой находится в Тулузе, начала готовиться к брекситу заранее. Например, в последнем проекте – создании европейского истребителя следующего поколения, немецкое подразделение Airbus работает не с британскими коллегами из BAE Systems Plcс которыми оно часто вело дела, а с французской компанией Dassault Aviation SA. Это было сделано с очевидной целью  чтобы не пострадала работа в случае непредвиденных осложнений, какие сейчас становятся вполне возможными. 

«Нам все больше не нравится отсутствие ясности при том, что времени становится все меньше – уже менее девяти месяцев,- заявил в интервью BBC Radio 4 Уильямс.- Мы подошли к моментукогда необходимо принимать серьезные решения. Очень часто такие решения носят долгосрочный характер и без ясности принять верное решение крайне опасно». 

Ранее руководство Airbus, например, в феврале этого года в лице генерального директора компании Тома Эндерса успокаивало Лондон. В своем письме министру экономики Грегу Кларку Эндерс написал, что Airbus будет и дальше считать Британию «родной страной» и вполне пригодным местом для дальнейших инвестиций. Однако прошедшие с тех пор три месяца многое, похоже, изменили в позиции аэрокосмического гиганта. В первую очередь, конечно, речь идет о перспективе окончания переговоров между Лондоном и Брюсселем без достижения соглашения 

«Мы достигли значительного прогресса на переговорах по достижению глубокого и особого партнерства с ЕС, которое сделает торговлю, включая аэрокосмический сектор, максимально свободной и легкой,- оптимистично прокомментировал заявление Airbus представитель правительства Терезы Мэй.- Мы уверены, что достигнем хорошей и взаимовыгодной сделки». 

Несмотря на оптимистичные заявления Лондона в Брюсселе, судя по всему, думают иначе. Так, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не далее, как вчера, в четверг, заявил в Дублине, что между участниками переговоров по-прежнему очень большие разногласия по самым трудным вопросам и что он готовится к срыву переговоров. 

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