Курс доллара посыпался при первой возможности

Курс доллара резко снизился с 11 месячных максимумов на фоне появление первых признаков неблагополучия в американской экономике. В четверг на пике индекс доллара достигал уровня 95,5, а уже в пятницу потерял более 1% - торгуяся на уровне 94,35.

Поводом для распродажи доллара на бычьем рынке стали первые признаки проблем в американской экономике.

Индекс ФРС Филадельфии резко упал до минимума за 1,5 года.

«Слабый индекс Philly Fed усилил опасения, что торговая война президента Трампа повредит экономическим перспективам США и ухудшит настроения», - отметил главный аналитик форекс в Mizuho SecuritiesКенго Сузуки, слова которого приводит Рейтер.

Индекс деловой активности Филадельфии ФРС рухнул до 19,9 в июне с 34,4 в мае, это самое крутое падение с января 2014 года.

Как отмечал "Эксперт Onlinе", главный драйвер роста доллара с февраля 2018 года исчерпан. Основным топливом для укрепления американской валюты стали неожиданные новости о значительном расхождении экономических данных в США и Европе. Но еще больше удивить экономика США в ближайшей перспективе просто не в состоянии, что неизбежно приведет к возвращению тренда к среднему. Таким образом индекс доллара может потерять приобретенные за этот период 6% или даже больше.

В пятницу трейдеры чутко отреагировали на новости из США и начали фиксировать прибыль.

Между тем, рынки в пятницу сосредоточены на заседании ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки.

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут. По состоянию на 08.14 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,15%, до 73,89 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,25%, до 66,36 доллара за баррель.

Рубль на открытии пятницы резко растет к доллару. Курс доллара расчетами на 10.00 мск пятницы снижался на 43 копейки — до 63,29 рубля, курс евро — на 18 копеек до 73,75 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на 22 июня составляет 63,78 рубля. Курс евро - 73,68 руб.