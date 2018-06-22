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Москва, 22.06.2018

ФИФА проверит российских футболистов на допинг

«Expert Online» 2018

Антидопинговое агентство США (USADA) сделало официальное заявление, в котором честность великолепной игры российской футбольной сборной на ЧМ-2018 поставлена под сомнение.

По мнению главы (USADA) Трэвиса Тайгарта, игроки нашей национальной команды показывают невероятный футбол, так как возможно выступают под допингом, передаёт РБК.

«Они должны быть агрессивно проверены на предмет употребления допинга, поскольку чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», – убеждён Тайгарт.

Кроме того, он считает, что если команда демонстрирует резкое улучшение своих результатов, она должна быть подвергнута тщательной проверке, чтобы защитить доверие общественности к честности соревнований.

Поэтому Тайгарт от имени USADA обратился в ФИФА с требованием немедленно проверить игроков российской сборной на допинг. При этом в Международной федерации футбола уже пообещали сделать это.

Напомним, в первых двух турах ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова одержали яркие победы – над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Это позволило нашей футбольной дружине впервые в современной истории России выйти в плей-офф чемпионата мира.

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