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Москва, 22.06.2018

INFINITI объявляет о старте продаж нового кроссовера QX50 в России

«Expert Online» 2018
  • INFINITI объявляет о старте продаж нового кроссовера QX50 в России
предоставлено пресс-службой

INFINITI объявляет о старте приема заказов на новый кроссовер QX50 2019 модельного года на российском рынке. Модель была впервые представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе конце 2017 года.

Новый INFINITI QX50, созданный на совершенно новой платформе – это премиальный среднеразмерный внедорожник, сочетающий передовые технологии, великолепный дизайн и самый просторный в классе салон.

Аэродинамически выверенный и при этом эффектный дизайн развивает стиль концептуальных моделей QX50 Concept и QX Sport Inspiration, привнося в сегмент премиальных SUV новое прочтение фирменного дизайнерского почерка Powerful Elegance («Мощная элегантность»). Сочетая стать настоящего внедорожника с рациональной компоновкой, рельефные линии с узнаваемыми элементами фирменного стиля INFINITI, экстерьер QX50 - наглядный пример высочайшего профессионализма дизайнеров INFINITI, создавших автомобиль истинно премиального качества.

Непревзойденный простор, артистичное использование высококлассных отделочных материалов и безукоризненное качество изготовления делают салон QX50 уютным, удобным и одновременно мультифункциональным. Ориентируясь на потребности водителя, новый QX50 предлагает ряд технологий, значительно облегчающих управление и повышающих безопасность движения, в то время как его стильный и располагающий к релаксации интерьер отвечает потребностям всех пассажиров.

Двигатель VC-Turbo - первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия - в равной мере обеспечивает как высокую топливную эффективность, так и истинное удовольствие от вождения. Новый INFINITI QX50, созданный на совершенно новой платформе, оснащен передовой системой полного привода INFINITI Intelligent All-Wheel Drive.

Новый INFINITI QX50 будет доступен в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. (специально для российского рынка) и полным приводом.

Главными новинками версий Luxe и Sensory являются бесконтактное открытие двери багажника при движении ногой под задним бампером и проекционный 9" дисплей на лобовом стекле (hud = head up display). Водителю требуется опустить взгляд всего на четыре градуса от дороги для считывания информации.

Версия Autograph получила дизайнерский пакет c уникальной трехцветной отделкой интерьера ISLAND WHITE с высочайшим качеством применяемых материалов и исполнения деталей. Отделка сидений выполнена премиальной кожей белого цвета с прострочкой с алмазным рисунком. Отделка деталей интерьера - потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели - выполнена материалом Ultrasuede контрастного синего цвета.

Автомобиль уже доступен для предзаказа во всех официальных дилерах Инфинити. Первые поставки новой модели ожидаются в начале августа 2018 года.

Розничные цены на новый QX50 будут объявлены ближе к старту продаж.

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