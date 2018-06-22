Иран может выйти из ядерного договора в ближайшие недели

Тегеран в ближайшие недели может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, цитирует агентство Tasnim замглавы МИДа Ирана Аббаса Аракчи.

«Ожидание Ирана подошло к концу, и вполне вероятно, что Иран покинет СВПД в ближайшие недели», — подтвердил Аракчи, который не отрицает, что Тегеран рассчитывает на достижение общего решения по сохранению СВПД с Европой.

«Мы все еще ждем и надеемся, что предложение Европы будет приемлемым для Ирана, чтобы Иран не ушел из сделки», — добавил дипломат.

По словам Аракчи, Европе придется потрудиться над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.

Ранее, 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД, подписанного в 2015 году шестью странами-посредниками, включая Россию. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.