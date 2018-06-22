Как выбрать идеальную офисную мебель

Многие люди при выполнении своих профессиональных обязанностей постоянно проводят очень долгое время в офисе. И многие из них постоянно испытывают дискомфорт из-за неправильной организации рабочего пространства.

Нередко они вынуждены трудиться там, где им предоставили рабочее место, поэтому необходимо решить проблему, купив мебель для офиса. И еще хорошо, если руководитель компании понимает значение эффективного использования пространства и правильной расстановки офисной мебели для производительности труда персонала. Чтобы правильно обустроить корпоративный или домашний офис, нужно выполнять ряд рекомендаций относительно выбора офисной мебели, которые приведены ниже.

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Сначала нужно подготовить детальный перечень своих главных потребностей в офисе. Он должен включать в себя все предметы офисной мебели и технику, которые могут понадобиться: офисные столы для персонала, телефон, принтер, шкафы для документов, полки для размещения папок и т. д. При подготовке этого перечня надо исходить из того, в каких целях будет использоваться офис. Для консультанта могут понадобиться дополнительное шкафы, в которых будет храниться конфиденциальная документация, а также кабинет для встреч с посетителями. У художника-графика может возникнуть потребность в компьютере и обширном свободном пространстве для его произведений.

Необходимо выбрать свое местонахождение. Когда дело касается корпоративного офиса, местонахождение обычно уже определено, однако все же есть возможность организовать данное пространство оптимальным образом. Нужно уделить внимание размещению окон, входа и электророзеток. Желательно, чтобы стол располагался "лицом" к двери и был хорошо освещен солнечными лучами. Если дело касается домашнего офиса, то в этом случае возможности гораздо богаче, он может быть обустроен даже в углу спальни. Кроме того, можно использовать место в конце коридора или в кладовке. Главное – обеспечить постоянное наличие пространства, в котором созданы максимально благоприятные условия для работы. Нужно обеспечить максимальную удаленность домашнего офиса от отвлекающих внимание факторов, к примеру, от шума, места частых передвижений и кухни.

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Вам потребуется выбрать наиболее подходящую для себя офисную мебель. Она должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность труда. Электроприборы должны располагаться на видных местах. Кроме компьютера и принтера, надо позаботиться о своем смартфоне, колонках и веб-камере. На правильно организованном рабочем месте не должно быть бросающихся в глаза проводов. Столешница письменного стола должна обладать достаточной прочностью, чтобы избежать появления на ней дефектов, вызванных, к примеру, поставленной на нее чашкой с горячим кофе. Весьма полезными будут столы, в которых предусмотрены ящики для хранения различных предметов. Для системного блока компьютера надо выбрать чистое место, где он изолирован от пыли и грязи. При выборе компьютерного кресла надо удостовериться в наличии в нем механизма подъема и валика, который обеспечивает необходимую поддержку спины. Это обеспечит хорошее самочувствие и позволит сохранить здоровье.

При выборе офисной мебели надо позаботиться о том, чтобы она соответствовала стилю человека, который ею будет пользоваться. В этом отношении вполне допустим творческий подход. Для одних подойдет что-то традиционное, для других – напротив, что-то современное. Классическая офисная мебель из дерева имеет консервативный вид, тогда как металлическая и стеклянная мебель производит впечатление более современного стиля. Важно позаботиться о единообразии и сочетаемости столов, стульев, шкафов и прочих предметов мебели друг с другом, чтобы профессиональный офис был выдержан в едином стиле.

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Нужно позаботиться о шкафах для папок и расходных материалов, а также о других предметах мебели, которые требуются в офисе. Если столешница имеет большую площадь, это удобно, но когда она завалена бумагами, это препятствует нормальной работе. Чтобы обеспечить максимальную аккуратность и организованность, надо пользоваться ящиками и шкафами для хранения папок. Мобильные картотеки позволяют гибко организовывать рабочее пространство в соответствии с текущими потребностями. Чтобы хранящиеся в шкафах бумаги находились в безопасности, их двери должны запираться. При нехватке места в офисе можно использовать навесные полки. Чтобы обеспечить максимальную эффективность офиса, надо позаботиться о том, чтобы в нем все располагалось на строго определенных местах. В современной офисной мебели имеется множество деталей, которые обеспечивают гибкость в данном отношении, так что работа за столом может выполняться по соседству со шкафами и прочими предметами мебели. Следование вышеперечисленным правилам позволит организовать пространство, в котором действительно хочется работать.