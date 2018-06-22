Ломбард: о чем стоит знать при сдаче и скупке драгоценностей

История существования ломбардов насчитывает несколько сотен лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из нас слышали о существовании такого финансового учреждения. А те, кому довелось испытать сложности с деньгами, возможно, даже прибегали к его услугам.

Ломбард – это можно сказать целая коммерческая система, основной целью которой является выдача кредитов населению под залог ценных вещей. В качестве залогового имущества могут выступать не только ювелирные изделия и антиквариат, а и предметы гардероба, техника, транспортные средства и многое другое.

Как получить кредит в ломбарде

Клиентами ломбардов могут стать лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Поэтому все сделки осуществляются только после предъявления паспорта или водительских прав заемщика. Скупка или прием под залог золотых изделий возможны даже в том случае, когда украшение не имеет никаких опознавательных знаков (проб, оттисков, фирменных штампов и пр.).

Залогодателю не запрещается присутствовать во время проведения всех мероприятий, связанных с взвешиванием украшения и оценкой его состояния. После того как все предусмотренные законодательством формальности будут соблюдены, заключает двухсторонний договор, в котором прописываются все нюансы сделки. Далее заемщик получает кредитные средства, а финансовая компания – предмет залога.

Особенности ломбардного кредита

Как уже было сказано выше, для получения займа в ломбарде клиенту необходимо предоставить залоговое имущество. А вот чтобы забрать его назад потребуется не только оплатить взятую в долг сумму, а и комиссию за хранение ценностей и обеспечение их безопасности. Размер ее обязательно прописывается в договоре.

Что касается драгоценностей, которые принимает ломбард, то это могут быть изделия из благородных или драгметаллов, а также имеющие какую-либо финансовую ценность камни. Перед заключением сделки, все ювелирные изделия тщательно осматриваются экспертом, оценивающим их подлинность. Кроме готовых изделий ломбарды также принимают в залог или покупают лом из золота, платины, серебра и палладия, старинные монеты, имеющие в своем составе редкие сплавы металлов или драгоценные камни.

Существует также перечень вещей, с которыми ломбарды не работают. К ним относятся: не прошедшие обработку драгоценные камни, металлы и их сплавы, сусальное золото, полуфабрикаты алмазов, а также предметы, предназначенные для работы в лабораторных условиях или на промышленных пунктах.

Зачем ломбарды скупают драгоценности

Если скупка золота и доход от залога ювелирных изделий приносят ломбарду очевидный доход, то зачем скупать ценности не совсем ясно. На самом деле ответ на этот вопрос достаточно прост – старинные монеты, драгоценные металлы и украшения в последующем подлежат перепродаже другим покупателям. Как правило, для этого устраивается аукцион, в качестве лотов на котором выступают купленные ранее у населения драгоценности.

Покупателем может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Окончательным владельцем считается тот, кто предложит наиболее высокую цену. После заключения сделки покупатель может распоряжаться драгоценностями на свое усмотрение: перепродавать, переплавлять или реставрировать.

Где выгоднее покупать и продавать золото

Если сравнивать цены на приобретение ювелирные изделия в специализированном магазине и ломбарде, то последний, безусловно, выигрывает, поэтому украшения и изделия из драгоценных металлов выгоднее купить в ломбарде. Кроме того, что стоимость украшений может оказаться несколько ниже, так еще и размер налогов будет заметно меньше.

Что касается продажи золота, то выгодно сдать его можно не только в ломбард, а и напрямую на завод, занимающийся производством украшений, но партия лома или золота для этого должна быть довольно крупной.

Основные нюансы оформления сделки

Прием под залог украшений и других ценных вещей в ломбардах производится согласно установленным законодательством правилам и нормам. Поэтому для оформления сделки от залогодателя потребуется наличие паспорта. После ее проведения продавец в обязательном порядке получает копии всех подтверждающих документов.

Что касается количества ювелирных изделий, которые можно сдать в ломбард, то тут никаких ограничений не существует. Но зато имеются некоторые оговорки по сумме займа. Так, например, если общая стоимость украшений превышает сумму в 600 тыс. руб., сотрудники ломбарда обязаны поставить в известность о проведении такой сделки налоговые органы. Продавец же в свою очередь в будущем налоговом периоде должен упомянуть в отчете размер полученной от ломбарда прибыли.

Нередко случается, что во время проведения сделки возникают какие-либо сложности, касающиеся условий продажи или заключения договора. В данном случае не будет лишним обратиться в администрацию финансового учреждения, где квалифицированные специалисты ответят на все вопросы и помогут решить спорные моменты.