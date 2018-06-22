Прощай, Меркель: в Германии начали готовиться к досрочным выборам

Социал-демократическая партия Германии начала готовиться к досрочным выборам в бундестаг. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в партии.

По их словам, в конце прошлой и начале этой недели партия, которая входит в правительственную коалицию, уже провела три внутренних совещания для подготовки к возможным новым выборам в бундестаг. Сентябрь этого года рассматривается как один из возможных сроков проведения досрочного голосования.

Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.

Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, нет.

Ангела Меркель еще надеется разрешить внутренний кризис с помощью нового соглашения в ЕС. Ранее стало известно, что канцлер ФРГ по приглашению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера примет участие 24 июня в Брюсселе в неформальной рабочей встрече по вопросам миграции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что созывает неофициальную рабочую встречу по миграции в Брюсселе с участием нескольких стран для поиска решений в преддверии саммита ЕС. СМИ сообщали, что в ней примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария и Австрия.

"Могу вам подтвердить, что канцлер примет участие в воскресенье в Брюсселе в неформальной рабочей встрече по приглашению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по актуальным вопросам миграции", — сказал Зайберт на брифинге.

Он добавил, что на встрече должна быть "подготовлена почва для дискуссии на саммите ЕС и сделана оценка того, что может быть реализовано по тем темам, которые интересуют".

Зайберт отказался отвечать на вопрос о составе участников, подчеркнув, что приглашающей стороной является глава ЕК. Он добавил, что канцлер "готова обменяться мнениями с теми странами, которые последуют приглашению, только потом может быть понятно, каковы будут следующие шаги".

Между тем, у граждан Германии нет единого мнения по поводу того, следует ли уйти в отставку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, их мнения разделились почти поровну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Yougov, сообщает Интерфакс.

Так, около 43% респондентов посчитали, что Меркель следует покинуть свой пост, а 42% - позитивно оценивают ее работу и не видят необходимости в отставке. При этом 15% опрошенных затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, к Меркель наиболее позитивно относятся сторонники партии "зеленых", а хуже всего - сторонники право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Среди тех, кто голосовал за АдГ, лишь 6% хотели бы видеть Меркель на посту канцлера Германии.

При этом половина жителей Германии утверждают, что правительственная коалиция, вероятно, не просуществует до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году.