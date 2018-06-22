Эти трое почти все решили

Инвестиции в общей сложности на триллионы рублей в рамках крупных и очень крупных проектов получат льготы в рамках нового правового режима заключения специнвестконтрактов, известного еще как «СПИК 2.0». В ходе жарких дискуссий между министерствами новые правила, предполагающие 50-процентное соинвестирование со стороны государства в проектах с экспортной составляюшей, почти добрались до согласования.

Разногласия сняты, хотя и остались

Как сообщила газета «Ведомости», представители двух министерств — Минфина и Минэкономики на совещаниях у вице-премьеров Антона Силуанова и Дмитрия Козака сняли большинство разногласий по поводу новых правил заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Правда, в результате пока все равно есть не одна, а две версии новых льгот.

Значение вопроса в том, что по спецконтрактам инвесторы могут рассчитывать на субсидии в размере до 50% капитальных затрат. А источником для них станет фонд развития, о создании которого глава Минфина объявил в конце мая и размер которого может составить до 3,5 трлн руб. Предусмотрены также преференции для инвесторов, если они производят не имеющую аналогов в России продукцию, или если в составе их выручки не менее 15% будет давать экспорт. Как сообщил «Коммерсантъ», 19 июня на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев официально предложил считать обязательство производителя обеспечить экспортные поставки продукции условием предоставления этих льгот.

Таким образом, речь идет о реальном инструменте осуществления крупнейших инвестиционных проектов с неперменной экспортной составляющей. И хотя сам формат СПИК уже не нов и обсуждение его модификации идет достаточно давно, о новых правилах заключения таких контрактов можно говорить в контексте плана экономического «рывка», провозглашенного весной Владимиром Путиным. Из намеченных президентом направлений тут можно упомянуть и рост доли инвестиций в ВВП, и развитие промышленности, и завоевание внешних рынков.

Пока предполагается, что СПИК по новым правилам можно будет заключить в строительстве, добыче полезных ископаемых (но — кроме сырой нефти и природного газа), обрабатывающих производствах (кроме табачной и алкогольной продукции, жидкого топлива) и сельском хозяйстве.

В Минэкономики при этом считают, что число отраслей, где можно применять СПИК, следует уменьшить. Другие разногласия в том, что в аппарате Антона Силуанова предлагают разрешить заключать СПИК без конкурса в случае, если инициативу проявил инвестор, а в Минэкономики настаивает на обязательности конкурса. У Минфина критерии высокотехнологичности и экспорта намечено применять только к СПИК, инициированным государством, а в версии аппарата Дмитрия Козака — ко всем без исключений.

Вообще-то разногласия между Минэкономики и Минфином глубже и касаются не столько будущего специальных инвестиционных контрактов (неформально их называют СПИК 2.0), сколько принципиального выбора из двух механизмов стимулирования инвестиций: специнвестконтраков (на их стороне Антон Силуанов) и инфраструктурной ипотеки, которую прддерживает Максим Орешкин.

Разница между двумя походами в том, что инфраструктурная ипотека является механизмом формально более рыночным, чем СПИК. Но последний может оказаться лучше в случае ясных планов у государства, доходящих до уровня создания конкретного производства, и быстрее по срокам начала исполнения. Согласование по СПИК, впрочем, совсем не означает, что вопрос об инфраструктурной ипотеки снимается с повестки дня.

В настоящее время специнвестконтракты заключаются на основании Постановления правительства от 16 июля 2015 г. N 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». Согласно ему, в частности, контрагентом государства в таком контракте может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, инвестирующие в реализацию инвестпроекта не менее 750 млн рублей.

По данным Фонда развития промышленности, СПИН заключены по 21 объекту, среди которых, например, поставщик сельхозтехники краснодарское ООО «КЛААС», ООО «МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (Приморский край), АО «Транснефть – Сибирь», «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», ПАО «КАМАЗ» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», ОАО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ).

Где проявят себя СПИК 2.0

СПИК 2.0 – механизм привлечения инвестиций в промышленность, поясняет руководитель проектов практики «Стратегия и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Геннадий Степушкин. Отличие от предыдущей версии заключается в закреплении обязательств инвесторов производить продукцию на экспорт (не менее 15%), что соответствует указу президента о национальных целях и задачах развития РФ «создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора». Сам же СПИК 2.0 разработан Минфином во исполнение поручения президента, которое он дал в сентябре 2017 года.

Оператор нового фонда — ФРП, который также будет осуществлять поддержку при первичной консультации, проработке заявки (текста СПИК) и её направлении на рассмотрение в Минпромторг. Изучать документы будет Межведомственная комиссия, а согласовывать СПИК — Минфин. Требования к инвестору носят субъективный характер (успешный опыт реализации проектов). Экономическая основа для определения объема субсидий по капитальным затратам будет зависеть от финансовых показателей проекта.

Особо стоит отметить, добавляет Геннадий Степушкин, что теперь в зачет собственного участия будут приниматься расходы на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Как обращает внимание управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, по версии Минфина, льготы должны предоставляться только тем инвесторам, которые напрямую пришли к государству и доказали высокотехнологичность и высокую перспективу экспорта продукции с последующим высоким доходом для государства. В таком случае проведение конкурса на получение льготы не обязательно, так как есть уже сформированный проект. В Минэкономики же полагают, что необходимо проводить конкурс и в этом случае есть большая перспектива распознать более выгодный проект и создать более конкурентные условия в получении льгот.

Уже понятно, что финансирование СПИКов будет происходить из «фонда развития» (ранее были версии создания фонда инфраструктурной ипотеки, или фонда развития инфраструктуры), отмечает он. Он считает, что экономическая основа предоставления льгот будет простой и даже «примитивной» – чем выше доходность и эффект, тем обоснованнее поддержка государства. Учитывая такие жесткие рамки, заключает Илья Жарский, это будут только очень крупные инвесторы с большими возможностями для долгосрочного захода на российский рынок.

Но прогнозировать, в каких же все-таки областях они себя могли бы проявить, сложно – РФ находится под санкциями, и обходить их становится все труднее, говорит эксперт. Поэтому, по его мнению, большая ставка делается на то, что первые, кто придут в СПИК, это крупнейшие российские компании, которые и на данный момент не обделены госсубсидированием по ряду других проектов. Таким образом, заключает он, инструмент СПИК вряд ли получит широкое развитие, он в первую очередь будет направлен на осуществление президентских задач и в большей мере отразится на развитии высокотехнологичных производств.