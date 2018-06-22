Москвичам посоветовали не выезжать из города с 16:00 до 22:00

В пресс-службе столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют жителям российской столицы, которые планируют сегодня отправиться на загородные дачи, не делать это в промежуток с 16:00 мск до 22:00 мск из-за сильных заторов на дорогах.

Согласно информации ЦОДД, наиболее серьёзные затруднения ожидаются на Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

В ЦОДД просят автомобилистов заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы.

«Рекомендуем выезжать из города сегодня до 16:00 мск или после вечернего часа пик около 22:30 мск, либо завтра до 08.30 мск или после 12:00 мск», – говорится в заявлении ЦОДД.



