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Москва, 22.06.2018

«Секретный флот» России пугает Запад

«Expert Online» 2018
  • Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»
Минобороны РФ

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

У России есть «секретный флот», базы размещения которого замаскированы таким образом, чтобы избегать наблюдения за техникой. Контролирует объединение Главное управление глубоководных исследований, пишет The Interpreter - издание сиднейского аналитического центра Lowy Institute.

Данное управление не входит в систему ВМФ РФ, его личный состав и суда размещаются на отдельных базах. Задачи, стоящие перед Управлением, варьируются от океанографической съемки до размещения и технического обслуживания глубоководной военной техники, передает издание.

При необходимости «секретный флот» может уничтожить подводные кабели связи.

Автор материал выдвинул предположение, что в ведение ГУГИ поступят и новые беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

Как пишет издание, техника, которая используется на «секретной базе» сравнима с фильмами из жанра фантастики. Так, к ГУГИ приписано судно «Янтарь» с глубоководными аппаратами, необитаемые подводные аппараты «Клавесин» и подводный комплекс слежения «Гармония».

Все эти чудеса техники «блекнут» на фоне новейших атомных глубоководных станций и подлодок, таких как «Нельма», «Палтус» и более современный «Лошарик». Издание утверждает, что самая длинная в мире субмарина «Белгород», которая станет носителе беспилотника «Посейдон», также поступит в актив ГУГИ.

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