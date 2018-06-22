Игорь Сечин: в ближайшие десять лет нас ждет дефицит нефти

«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти», — заявил глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на годовом общем собрании акционеров нефтяной компании, которое прошло 21 июня в Красноярске. Он объясняет это тем, что «растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет». Глава «Роснефти» оценивает дефицит нефти на уровне 700-750 млн тонн ежегодной добычи к 2025 году и считает, что для его компании с её высококачественной ресурсной базой это уникальная возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.

Так, по его словам, по итогам 2017 года «мы нарастили объем доказанных запасов на 6% до почти 40 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC, в очередной раз уверенно опередив всех ближайших конкурентов по уровню восполнения запасов, который достиг 184%. Выполнен беспрецедентный объем сейсмических исследований, более чем на 30% превышающий уровень 2016 года. На суше Российской Федерации достигнута рекордная историческая успешность поисково-разведочного бурения – 86%. Это поистине уникальный уровень успешности для отрасли».

В Красноярском крае, где прошло общее собрание акционеров «Роснефти», зарегистрировано 16 ее обществ. «Именно здесь реализуются проекты разработки крупных месторождений, определяющих облик сегодняшней "Роснефти"», — сказал главный исполнительный директор нефтяной компании. — «К их числу можно отнести такие флагманские проекты – отмечу, не только российской, но и мировой нефтяной отрасли – как Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское и Лодочное месторождения. Ожидается, что они уже в текущем году обеспечат порядка 10% суммарной добычи нефти Компании и, несомненно, станут основой развития на ближайшие годы».

«"Роснефть" привержена задаче стабильного обеспечения внутреннего рынка и несмотря на удаленность Ачинского НПЗ от экспортных рынков, уже инвестировала более 70 миллиардов рублей в модернизацию его мощностей, — также отметил он. — На сегодня этот завод с мощностью переработки 7,5 млн т в год является якорным поставщиком нефтепродуктов в регионе, и обеспечивает рост экономики Красноярского края и всей Восточной Сибири». А общий объём инвестированных компанией средств в развитие нефтепереработки в стране превышает 800 млрд руб.

«По итогам достигнутых финансовых результатов, «Роснефть» сегодня является крупнейшей компанией российского нефтегазового сектора по рыночной капитализации», — сообщил глава компании. — «Сегодня рыночная капитализация компании превышает 4 триллиона рублей (64,0 миллиарда долларов США) и для наших акционеров я хотел бы отдельно отметить, что за период, прошедший с предыдущего Собрания, показатель капитализации Компании вырос на 21%».

«Также мы являемся одним из крупнейших инвесторов в экономику России — в прошлом году капитальные вложения Компании составили 922 млрд руб., мультипликативный эффект от инвестиций Компании в экономику Российской Федерации с учетом задействования смежных отраслей составляет порядка 6,0 трлн руб», — сообщил он, добавив, что затраты в направлении обеспечения экологической безопасности, сохранения и восстановления природных ресурсов увеличились на 40%, превысив 100 миллиардов рублей.

Говоря в целом о состоянии нефтяной отрасли, Игорь Сечин с сожалением отметил усугубление таких трендов, как санкции, инвестиционные ограничения и односторонние торгово-тарифные решения, которые в 2018 году переходят уже «в режим потенциально полномасштабной торговой войны». Он упомянул в связи с этим ключевых производителей нефти Иран и Венесуэлу, отметив, что последней вынужденное падение добычи в 2017 году превысило 13% к предыдущему году. «С учетом таких факторов говорить о реальной рыночной стабилизации можно лишь с большой осторожностью», — заявил Игорь Сечин.

«Роснефть» и в не самых благоприятных международных условиях продолжает активно развиваться. Её новые нефтегазовые проекты в 2017 году дали 14 миллионов тонн нефти, а к 2022 году, уверены в компании, добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов составит 87 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.

Удельные операционные затраты «Роснефти» на добычу углеводородов в среднем за год составили 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Как заявил Игорь Сечин, это лучший показатель среди ведущих российских и мировых публичных нефтегазовых компаний.

Глава «Роснефти» сослался на опыт стран- конкурентов, с США и Саудовская Аравии, которые предпринимают действия для снижения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и отметил наличие у компании активного диалога с органами государственной власти РФ в аналогичном направлении. Каждый инвестированный рубль дает мультипликативный эффект в размере 5-6 рублей на экономику в регионах реализации проектов, сказал Игорь Сечин.

На собрании достаточно подробно говорилось также о ходе и перспективах освоения российских месторождений, таких как Сузун и Мессояха, Русское месторождение, расположенное за Полярным кругом в Ямало-Ненецком АО и ряд других известных проектов компании. Отмечено успешное развитие «Юганьскнефтегаза» с выходом на рекордные показатели.

В соответствии со своей стратегией, компания намерена замещать не менее 100% добываемых жидких углеводородов и обеспечить общий органический рост добычи углеводородов до уровня 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году.

Продолжается освоение зарубежных рынков. Игорь Сечин проинформировал участников собрания об успешном закрытии в 2017 году сделки по покупке «Роснефтью» 49%-й доли в первоклассном активе – индийском «Эссар Ойл», который недавно был переименован в «Найара Энерджи». НПЗ «Найара Энерджи» расположен в непосредственной близости от глубоководного порта Вадинар и имеет удобную логистику для обеспечения продукцией не только Индии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Как известно, еще в период низких цен на нефть «Роснефть» добавила в свой портфель перспективные активы, стоимость которых уже начала расти, прежде всего, это упомянутый мощный НПЗ в Вадинаре, который по объемам переработки является вторым в Индии, а также доля в крупнейшем на средиземноморском шельфе газовом месторождении Зохр.

По данным доклада на общем собрании акционеров, в 2017 году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего в России независимого производителя газа с общим уровнем добычи в Российской Федерации порядка 72 миллиардов кубических метров в год и долей на внутреннем рынке в 17%. «В газовом бизнесе в рамках стратегии «Роснефть-2022» основной целью мы установили достижение к 2020 году добычи в 100 миллиардов кубометров, — отметил Игорь Сечин. — Реализация стратегии также предусматривает достижение уровня полезного использования попутного нефтяного газа – не менее 95%».

В рамках развития направления роботизации и автоматизации производства внедрена система комплексного сопровождения, позволяющая отследить процесс бурения каждой скважины компании от начала разработки техзадания до ввода в эксплуатацию — фактически, создавая «цифрового близнеца» скважины, и планируется оранизация полностью роботизированных буровых участков. В рамках цифровизации создан единый ЦОД, являющийся, как было сказано в докладе, одним из уникальных для отечественной нефтегазовой отрасли решений по своим параметрам и уровню информационной защищенности.

«Сегодня акционерами Компании являются более 100 тысяч физических лиц и более 500 крупнейших международных инвестиционных фондов», — сообщил также на общем собрании глава компании. — «С момента первичного публичного размещения акций в 2006 году объем выплаченных Компанией дивидендов превысил 720 млрд руб., в том числе в доле государства – более 500 млрд руб. Увеличение уровня дивидендных выплат позволяет нам практически вдвое увеличить объем дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 10,5 рублей на акцию, включая промежуточные дивиденды. Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат – предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года».

Глава Glencore Айван Глазенберг, комментируя приведенные в докладе выкладки, сказал журналистам: «Это очень здоровый уровень выплаты дивидендов. И нам бы хотелось, чтобы компания не только распределяла средства в виде дивидендов, но имела капитал для инвестиций, поэтому мы очень удовлетворены уровнем дивидендов».

По словам Файзала Алсуваиди, представляющего в совете директоров «Роснефти» катарский QIA, «"Роснефть" — это хорошая инвестиция», и катарский фонд очень доволен участием в акционерном капитале компании. «План пока заключается в том, чтобы продолжать», — сообщил он, добавив в связи с вопросом о совместных проектах катарского фонда и «Роснефти»: «Катар — это страна, добывающая нефть и газ, крупнейший производитель СПГ. Так что синергии и схожих точек очень много».

Как было также заявлено в докладе на общем собрании акционеров, на одном из своих ближайших заседаний Совет директоров «Роснефти» планирует рассмотреть параметры программы приобретения её акций на открытом рынке, объявленной в мае этого года.