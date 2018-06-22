Цена встречи в Вене не в цене

Обвала цен после встречи ОПЕК в Вене 22-23 июня аналитики не ждут, а вот борьбы гигантов разными средствами ждать можно вполне. Ее исход скажется не на ценах как таковых, а на том, кто будет их устанавливать. В качестве «игрока основы» все больше выдвигается Россия.

Видели мы и не такое

Утро пятницы нефть марки Brent встретила снижением на 2,39%, до 73,45 доллара за баррель, хотя в дальнейшем начала предпринимать попытки к росту — на 0,71%, до 73,97 доллара за баррель. Причиной такого обвала стало заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии c. По его словам, королевство считает нужным увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. «У Саудовской Аравии есть свободные мощности на 2 млн баррелей в сутки, но пока нет таких запросов от клиентов», — отметил аль-Фалих.

По оценкам министра нефти КСА, дефицит поставок нефти на мировом рынке уже во втором полугодии может составить 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, если сохранить производство на текущем уровне. И, конечно, Саудовская Аравия «не позволит, чтобы опять возникла кризисная ситуация с дефицитом, когда начнут страдать потребители», передает Bloomberg.

Ничего экстраординарного на рынке нефти не произошло, отмечает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Во-первых, указывает он, движение порядка 1,5% от стоимости абсолютно в стиле «черного золота», к тому же сегодня утром цена уже отыграла половину вчерашнего падения. Во-вторых, спекуляции на тему возможного роста добычи начались еще в конце мая, когда цены стали снижаться после достижения отметки в 80 долларов за баррель, и на данный момент практически любое решение ОПЕК+ по увеличению производства уже включено в текущую стоимость - разумеется, если не произойдет что-то совсем невероятное.

Основные участники переговоров согласны на постепенное сворачивание договоренностей — остается лишь договориться о конкретных объемах, по которым страны занимают несколько разные позиции. Не стоит ожидать обвала котировок: в долгосрочном периоде сохраняется возможность постепенного снижения, благодаря росту напряженности между КНР и США, вследствие чего инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. В целом, прогнозирует Михаил Мащенко, цена в районе 73-74 долларов за баррель в ближайшее время и постепенное снижение в сторону уровня 72 доллара за баррель выглядит наиболее вероятным в текущем новостном фоне.

Кто будет управлять рынком

Высокая волатильность сырьевого рынка накануне значимого саммита производителей нефти – нормальное явление, соглашается финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв . По факту, подобные скачки цены (+/- 1,0-1,5%) подтверждают высокий интерес к итогам саммита и, по-своему, поддерживают цены на текущем уровне. Предполагаемое увеличение добычи в рамках договора ОРЕС+ обсуждается не первый день и рынок уже отреагировал на этот факт снижением цены в последние две-три недели.

Тем не менее, отмечает эксперт, рынок понимает природу обсуждаемого вопроса – на повышение добычи страны-производители готовы пойти для замещения потерь части рынка Ираном, Венесуэлой и Анголой. Кроме этого, долгосрочный прогноз ведущих экспертов свидетельствует в пользу увеличения спроса. Например, как вчера заявил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на ежегодном собрании акционеров компании, в ближайшее десятилетие возможен хронический дефицит нефти. Поэтому сегодня цена остается около 74,00 долларов за баррель по марке Brent.

Предполагаемое повышение добычи в рамках ОРЕС+ на 1 млн баррелей в сутки – это пока рекомендация технического комитета, напоминает Михаил Грачев. Окончательное решение будет принято завтра, 23 июня. Этот миллион – объем, который будет разделен пропорционально среди 24-х участников договора. России может достаться +248 тысяч баррелей в сутки к действующей квоте, Саудовской Аравии +402 тысячи баррелей в сутки. Фактически не все страны имеют возможность увеличить добычу даже в рамках национальной квоты, реальное увеличение добычи будет идти постепенно, поэтому по итогам саммита цены, скорее всего, останутся вблизи текущих котировок.

До конца года в Teletrade ожидают постепенное повышение спроса, не исключено, что цена марки Brent умеренно расти с выходом на уровень в 80 долларов за баррель.

Правда, этот ценовой уровень не устраивает Соединенные Штаты, в которых резко выросли цены на бензин за май-июнь-2018 (так что Россия тут не одинока), говорит Михаил Грачев. Президент США Трамп расчехляет новую санкционную дубинку и пошли первые «просьбы» в адрес ОРЕС. Но сам факт действующего договора между ОРЕС и присоединившимися странами во главе с Россией, что ещё лет пять назад, казалось бы, неосуществимым, расставляет точки над «i» в вопросе – кто руководит нефтяным рынком. Именно этот факт аналитику представляется боле весомым итогом предстоящего саммита, чем объем повышения добычи нефти.

О недовольстве США и Трампа высокими ценами, которое было донесено до Саудовской Аравии как главного игрока, упоминает и Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст». Он напоминает, что еще месяц-два назад актуальным было обсуждение бессрочного продления ограничений на добычу, принятых картелем в 2016 году, но пару недель назад возникли слухи о возможном увеличении.

Ограничение ОПЕК на 1.8 млн баррелей в сутки «перевыполнялись» картелем во многом из-за сильного падения производства в Венесуэле и частично в Африке, говорит Михаил Алтынов. Запасы в мире упали до пяти летних средних значений. Рост добычи в США до рекорда 10.9 млн.баррелей в сутки компенсировал не менее половины сокращения ОПЕК, при этом резко вырос экспорт из США — до 1,5-2,0 млн баррелей и прежде всего в Азию. США, похоже, явно теснят здесь саудитов, забирая у тех часть рынка сбыта, что не может не волновать последних, отмечает он.

Таким образом, в условиях высоких по сегодняшним меркам цен на нефть как у Saudi Aramco, так и у российских производителей есть резоны для постепенного увеличения добычи. Давление США здесь является только одним из факторов, поскольку, с другой стороны, картелю и участникам нефтяной сделки нет никакого смысла отдавать американцам долю рынка, который в состоянии потребить большие объемы нефти. Что касается США, то проблема для них, скорее всего, не столько в текущих ценах, сколько, как отметил выше Михаил Грачев, в том, кто управляет рынком, на котором они хотели бы начать доминировать сами. Кстати, с ОПЕК и в частности с Судовской Аравией США имеют дело очень давно, а ассоциация с картелем России (в формате «плюс») — фактор новый и не до конца осмысленный. Не исключено, что именно этот новый фактор заставил конгресс США «расчехлить» на днях законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти», пролежвший в архиве 18 лет.

Но пока все складывается внешне мирно. Американцам (временно?) понадобились чуть менее высокие цены. ОПЕК+, с учетом этого обстоятельства или нет, готово, судя по рекомендации мониторингового комитета, увеличить добычу и тем самым их либо понизить, либо — не дать расти. Но любопытно вспомнить, что несколько лет назад понижение картелем цен было ни чем иным, как началом против Штатов ценовой войны.