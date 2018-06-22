Особенности приобретения недвижимости в Испании

Право на покупку недвижимого имущества в Испании имеется и у физлиц и юрлиц, которые являются ее резидентами, и у физлиц и юрлиц, которые не являются ее резидентами. Гражданам других государств для заключения сделки требуются только загранпаспорт и достаточная денежная сумма.

Право на продажу недвижимого имущества, согласно испанскому законодательству, есть лишь у собственника либо у лица, получившего от него заверенную нотариусом доверенность.

Перед тем как покупать дом в этой стране, можно арендовать квартиру на несколько недель в понравившемся районе и воспользоваться помощью местных риэлторов для выбора наиболее подходящего варианта. Но такая возможность имеется не у всех – большей части покупателей приходится специально летать для ознакомления с предлагаемым вариантом. Многие фирмы предоставляют возможность бесплатно совершить ознакомительный тур и предоставить своим клиентам большой выбор проверенной испанской недвижимости.

Приобрести жилую недвижимость Испании, например дома или виллу с видом на море на побережье Коста-Бланки, можно и удаленно, не покидая своей родины, однако количество таких сделок невелико, поскольку по фотоснимку трудно оценить рассматриваемый объект. После выбора дома он резервируется агентством для приобретателя, и на его имя открывается банковский счет, используемый в дальнейшем для проведения всех связанных с покупкой дома платежей. С недавних пор процедура открытия счета в испанском банке для нерезидентов была ужесточена в связи с реализацией программы по недопущению отмывания денежных средств и финансирования террористов: прежде для этого надо было предъявить только паспорт, теперь же банковские учреждения требуют документы, которые подтверждают источник дохода клиента. Если банковский счет открывается в евро, то платы за это не взимается, однако в дальнейшем при наличии остатка на счете раз квартал или раз в год взимается комиссия. После открытия счета клиенту выдается банковская книжка, где указываются все выполненные в период действия этого счета операции. Спустя три дня клиент получает дебетовую карту. Кроме того, он имеет возможность оформить в местном банковском учреждении и кредитную карту.

Любое недвижимое имущество в Испании, будь то дом или вилла в Барселоне, должно пройти регистрацию в Реестре собственности. С его помощью можно узнать, кто является собственником недвижимого имущества, ее площадь и кадастровую стоимость, о наличии долга у собственника. После выбора понравившегося варианта и принятия решения о заключении сделки составляется договор купли-продажи, где прописываются условия и форма оплаты. Обычно в нем содержится описание обеих сторон и жилья, указываются суммарная стоимость и налоговые выплаты.

При подписании задаткового договора обычно производится платеж в размере 10% от общей суммы заключаемой сделки. При подписании договора резервации объекта вносится платеж в размере 1-1,5% от суммы сделки для демонстрации заинтересованности покупателя и наделения его правом на приобретение данного недвижимого имущества до момента заключения задаткового договора. Остаток выплачивается при подписании купчей обеими сторонами в присутствии нотариуса. Факт оплаты должен иметь документальное подтверждение. Желательно, чтобы она была произведена путем банковского перевода либо банковским чеком. Приобретатель осуществляет подпись всех документов с собственником недвижимого имущества. При приобретении на вторичном рынке собственником является физлицо, при покупке новостройки – фирма-застройщик. Заключение сделки по купле-продаже недвижимого имущества в Испании во всех случаях осуществляется нотариусом, благодаря чему она является максимально безопасной. Единственное исключение, когда подписание документов покупателем производится с риэлтором, – наличие у него заверенной нотариусом доверенности от продавца на право заключения сделки от его лица.

Оплата комиссионного сбора риэлтора в Испании во всех случаях осуществляется продавцом недвижимого имущества, кроме дорогих коммерческих объектов или собственности банков. Однако многие российские риэлторы взимают комиссионный сбор и с покупателя. Это обусловлено тем, что почти все продаваемое ими недвижимое имущество предоставлено испанскими риэлторскими агентствами. В некоторых случаях в цепочке принимают участие одновременно несколько посредников, а получать треть или половину гонорара они не желают. Для решения данной проблемы они взимают комиссионный сбор либо прямо с покупателей, либо путем искусственного завышения стоимости продаваемых объектов недвижимости.

Покупатель получает ключи в момент подписания нотариального контракта. Сразу после этого нотариус передает в Реестр собственности сведения о заключенной сделке. За купчей в нотариальную контору можно обратиться спустя 2-3 дня после подписания контракта. Гербовый сбор следует оплатить в течение тридцати дней.