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Москва, 22.06.2018

«Роскосмос» заявил о закрытии проекта «Протон»

«Expert Online» 2018
  • «Роскосмос» заявил о закрытии проекта «Протон»
Роскосмос

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект «Протон» закрывается, поскольку выполнил свою историческую задачу. В данный момент назрела необходимость перехода к производству ракет нового поколения. Об этом Рогозин рассказал в интервью РИА Новости.

«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть», - сообщил глава корпорации. Он добавил, что полеты продолжатся исключительно на «Ангаре».

О сроке закрытия «Протонов» Рогозин не сообщил, уточнив только, что  «дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева», который рассчитает сроки перевода производства в Омск и полной концентрации на «Ангаре».

Напомним, универсальная ракета-носитель «Протон», разработанная в ОКБ-23 (ныне центр им Хруничева), предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство.

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