СМИ: самая мощная в мире морская пушка поступит на вооружение Китая

К 2025 году в арсенал военно-морских сил Китая должна поступить электромагнитная рельсовая пушка морского базирования, установленная на военном корабле-носителе.

Как передаёт CNBC со ссылкой на доклад разведки США, в настоящее время Китай уже тестирует это оружие.

При этом отмечается, что вместо пороха для продвижения снарядов в самой мощной в мире морской пушке используется энергия электромагнитного поля.

Такое рельсовое оружие может наносить удары по целям на расстоянии более 200 км за менее чем 90 секунд

Согласно оценкам американских спецслужб, патроны, используемые в новейшей пушке, стоят от 25 тыс. долл. до 50 тыс. долл. каждый.