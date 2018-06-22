Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 22.06.2018

США попросили Японию бойкотировать закупку нефти из Ирана

«Expert Online» 2018

Соединенные Штаты попросили Японию полностью отказаться от закупок нефти у иранских поставщиков из-за новых санкций против Тегерана. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Переговоры между Ираном и Японией не привели к конкретным договоренностям по вопросу закупок нефти, но в настоящий момент консультации продолжаются. В этой связи официальный представитель японского министерства экономики Такаси Ямада, который отвечает за нефтяную политику, отказался от комментариев. Также поступили и в госдепе США.

Миэкономпром Японии сообщает, что страна импортировала 172 тысяч баррелей нефти в сутки из Ирана, покрывая примерно 5,3% потребности страны в этом сырье.

Напомним, американский президент Дональд Трамп сообщил 8 мая текущего года о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, а также восстановлении против Тегерана всех санкций.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда
    2. Такие свободные колибри
      Почему все смотрят на танцовщиц самбы и никто — на феминисток
    3. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности