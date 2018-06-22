США попросили Японию бойкотировать закупку нефти из Ирана

Соединенные Штаты попросили Японию полностью отказаться от закупок нефти у иранских поставщиков из-за новых санкций против Тегерана. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Переговоры между Ираном и Японией не привели к конкретным договоренностям по вопросу закупок нефти, но в настоящий момент консультации продолжаются. В этой связи официальный представитель японского министерства экономики Такаси Ямада, который отвечает за нефтяную политику, отказался от комментариев. Также поступили и в госдепе США.

Миэкономпром Японии сообщает, что страна импортировала 172 тысяч баррелей нефти в сутки из Ирана, покрывая примерно 5,3% потребности страны в этом сырье.

Напомним, американский президент Дональд Трамп сообщил 8 мая текущего года о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, а также восстановлении против Тегерана всех санкций.