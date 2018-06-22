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Москва, 22.06.2018

Трамп снова грозит Европе

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил ввести ввозные пошлины в 20% на все автомобили, которые импортируются из стран Евросоюза.

Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам американского лидера, исходя из пошлин и торговых барьеров, долгое время применяемых Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, его страна введёт пошлину 20% на все европейские автомобили, которые ввозят в США.

«Это произойдёт, если они не снизят или не отменят все пошлины и барьеры. Делайте машины тут!» – подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и на алюминий (10%). В Белом доме обосновали свои шаги соображениями национальной безопасности.

В свою очередь в Европе это восприняли негативно. Еврокомиссия в ответ ввела пошлины на импорт американских товаров на 2,8 млрд евро. Эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на сталь, алюминий и сельхозтовары.

При этом в ЕС пообещали, что отменят пошлины, если США отменит свои.

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