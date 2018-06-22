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Москва, 22.06.2018

Ученые нашли способ, как можно эффективно похудеть

«Expert Online» 2018

Швейцарские биологи обнаружили в теле грызунов особую группу клеток, которая «руководит» ростом новых жировых клеток.

Управление их поведением может стать для человека самым эффективным способом похудеть, пишет журнал Nature.

По мнению учёных, контроль над скоростью формирования жира является важным не только для улучшения метаболизма человека, что приводит к быстрому сжиганию лишних килограммов, но и для замедления старения оргнизма.

Всё дело в том, что многие ткани нашего тела с возрастом накапливают в себе жир. А открытие биологов поможет с этим жиром успешно бороться.

Ранее сообщалось, что учёные назвали четыре ключевых фактора долголетия. Самый любопытный из них – на продолжительность жизни влияет скорость замедления когнитивных процессов.

При этом сами по себе умственные способности не имеют значения. Важно то, как быстро ментальные функции ослабевают. Если эти изменения медленные, то человек может рассчитывать на долгую жизнь. 

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