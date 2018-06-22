Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 22.06.2018

В Чехии могут пройти досрочные парламентские выборы

«Expert Online» 2018

Милош Земан – президент Чехии – заявил, что в стране могут пройти досрочные парламентские выборы.

Произойдёт это в том случает, если партиям в третий раз не удастся сформировать правительство, передаёт Idnes.

Как подчеркнул Земан, «камнем преткновения» между участниками правительственных переговоров остается кандидатура главы МИД. Социал-демократы настаивают, что этот пост должен занять депутат Европарламента Мирослав Похе.

Сам Земан и поддерживающие его коммунисты выступают против этого. При этом, по словам президента Чехии, он планирует лично убедить Похе отказаться от должности.

Если этого не получится сделать, то глава Чехии может назначить в стране проведение досрочных выборов парламента.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда
    3. Такие свободные колибри
      Почему все смотрят на танцовщиц самбы и никто — на феминисток