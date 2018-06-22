В Чехии могут пройти досрочные парламентские выборы

Милош Земан – президент Чехии – заявил, что в стране могут пройти досрочные парламентские выборы.

Произойдёт это в том случает, если партиям в третий раз не удастся сформировать правительство, передаёт Idnes.

Как подчеркнул Земан, «камнем преткновения» между участниками правительственных переговоров остается кандидатура главы МИД. Социал-демократы настаивают, что этот пост должен занять депутат Европарламента Мирослав Похе.

Сам Земан и поддерживающие его коммунисты выступают против этого. При этом, по словам президента Чехии, он планирует лично убедить Похе отказаться от должности.

Если этого не получится сделать, то глава Чехии может назначить в стране проведение досрочных выборов парламента.