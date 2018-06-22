Госдепартамент США уличили в присвоении фотоматериалов

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт не смогла ответить на вопрос журналиста Ассошиэйтед Пресс Мэтью Ли, откуда ее ведомство черпает информацию о протестах против правительства в Иране, если в стране нет дипломатов США.

Вопрос прозвучал после заявления Науэрт о протестах, перерастающих в стихийные митинги. Недовольных, по ее заявлению, отправляют в тюрьму.

Ли обратился к Науэрт с просьбой объяснить происхождение недавней фотографии с некого протеста в Иране, опубликованной в твите главой ведомства Майком Помпео. На что Науэрт сообщила, что этот фотоматериал из источников правительства.

Ли попросил уточнить, откуда фотография, если «у вас нет посольства в Иране». Представитель Госдепа вновь сказала, что это статистика правительства США.

На, что Ли добавил, что фото со страницы Помпео является собственностью его агентства и не является фотоматериалом самого Госдепартамента. В ответ на комментарии журналиста Науэрт предпочла сменить тему.