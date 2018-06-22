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Москва, 22.06.2018

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

«Expert Online» 2018

Депутаты от КПРФ внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о признании утратившим силу закона о ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом они уточнили обоснование свое предложения, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию из базы данных Госдумы.

Авторы законодательной инициативы убеждены, что последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены. Поэтому никаких очевидных выгод от присутствия нашей страны в ВТО нет.

«Кроме того, введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также разработчики данного документа считают, что в настоящее время ВТО используют, как инструмент давления на нашу страну. В частности, подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго на свинину.

«Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен», – резюмируют депутаты-коммунисты.

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