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Москва, 24.06.2018

Кровля для частного дома: особенности выбора

«Expert Online» 2018

При возведении частного дома всегда приходится решать проблему подбора наиболее подходящих для конкретных условий кровельных материалов.

Чтобы принять правильное решение и среди широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов http://kior.com.ua выбрать подходящий, нужно руководствоваться несколькими важнейшими критериями, перечисленными ниже.

  • Самый важный критерий – суммарная нагрузка на кровлю. Этот показатель рассчитывается с учетом веса скапливающихся в зимний период атмосферных осадков (снега) и действия ветра. Масса самого покрытия должна быть такой, чтобы стропильная система не испытывала чрезмерную нагрузку.
  • Конфигурация крыши. Если поверхность кровли имеет сложную конфигурацию, то ее облицовка может быть выполнена с использованием далеко не любого покрытия.
  • Эксплуатационные качества: механическая прочность, коррозиестойкость, долговечность, пожарная безопасность.
  • Предназначение строения. Для жилого дома основное значение имеет долговечность, тогда как при обустройстве хозяйственного строения приоритет отдается экономии.
  • Эстетические свойства.
  • Цена обустройства кровли. Она зависит от стоимости самого покрытия и затрат на его установку.

Исходя из вышеперечисленных факторов, специалисты в результате сравнительного анализа различных кровельных материалов пришли к следующим заключениям:

  • Для облицовки скатных крыш подходят любые виды покрытий, надо только учитывать минимальный угол уклона. Для большей части листовых материалов он равен двенадцати градусам, для штучных материалов – начинается от двадцати градусов. Мягкую черепицу можно укладывать на крыши с углом от двенадцати до девяноста градусов. Она прекрасно подходит для кровель сложной геометрической формы.
  • Наиболее дорогостоящими кровельными материалами являются сланцевая и керамическая черепица. Их стоимость вполне соответствует их достоинствам.
  • Наиболее дешевыми кровельными материалами для хозяйственных построек являются профнастил и ондулин, для жилых домов – однослойная гибкая черепица и металлочерепица.
  • Наибольшей долговечностью среди всех существующих кровельных материалов отличаются сланец и керамическая черепица. Их свойства сохраняются неизменными на протяжении ста пятидесяти, а в некоторых случаях и двухсот лет.
  • Хотя красота является субъективной характеристикой, эстетические свойства композитной черепицы, многослойной гибкой черепицы, сланцевой плитки, цементно-песчаной и керамической черепицы заметно превосходят эстетические свойства профнастила или шифера.
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