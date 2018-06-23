Кровля для частного дома: особенности выбора

При возведении частного дома всегда приходится решать проблему подбора наиболее подходящих для конкретных условий кровельных материалов.
Чтобы принять правильное решение и среди широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов http://kior.com.ua выбрать подходящий, нужно руководствоваться несколькими важнейшими критериями, перечисленными ниже.
- Самый важный критерий – суммарная нагрузка на кровлю. Этот показатель рассчитывается с учетом веса скапливающихся в зимний период атмосферных осадков (снега) и действия ветра. Масса самого покрытия должна быть такой, чтобы стропильная система не испытывала чрезмерную нагрузку.
- Конфигурация крыши. Если поверхность кровли имеет сложную конфигурацию, то ее облицовка может быть выполнена с использованием далеко не любого покрытия.
- Эксплуатационные качества: механическая прочность, коррозиестойкость, долговечность, пожарная безопасность.
- Предназначение строения. Для жилого дома основное значение имеет долговечность, тогда как при обустройстве хозяйственного строения приоритет отдается экономии.
- Эстетические свойства.
- Цена обустройства кровли. Она зависит от стоимости самого покрытия и затрат на его установку.
Исходя из вышеперечисленных факторов, специалисты в результате сравнительного анализа различных кровельных материалов пришли к следующим заключениям:
- Для облицовки скатных крыш подходят любые виды покрытий, надо только учитывать минимальный угол уклона. Для большей части листовых материалов он равен двенадцати градусам, для штучных материалов – начинается от двадцати градусов. Мягкую черепицу можно укладывать на крыши с углом от двенадцати до девяноста градусов. Она прекрасно подходит для кровель сложной геометрической формы.
- Наиболее дорогостоящими кровельными материалами являются сланцевая и керамическая черепица. Их стоимость вполне соответствует их достоинствам.
- Наиболее дешевыми кровельными материалами для хозяйственных построек являются профнастил и ондулин, для жилых домов – однослойная гибкая черепица и металлочерепица.
- Наибольшей долговечностью среди всех существующих кровельных материалов отличаются сланец и керамическая черепица. Их свойства сохраняются неизменными на протяжении ста пятидесяти, а в некоторых случаях и двухсот лет.
- Хотя красота является субъективной характеристикой, эстетические свойства композитной черепицы, многослойной гибкой черепицы, сланцевой плитки, цементно-песчаной и керамической черепицы заметно превосходят эстетические свойства профнастила или шифера.