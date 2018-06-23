Оптовая закупка обуви: принципы и особенности

Многие предприятия, выпускающие обувь, выдвигают к своим оптовым покупателям требование о приобретении всей размерной сетки определенной модели. Это далеко не во всех случаях оправдано.

К примеру, тридцать седьмой размер женской обуви гораздо более популярен, чем сорок первый. Именно по этой причине розничные торговые сети стремятся поддерживать партнерские отношения лишь с поставщиками, не устанавливающими таких строгих ограничений.

Приобретать обувь оптом без рядов предлагают многие посредники. При этом они ограничивают только объем закупки, к примеру, пять пар одной модели. А покупателю предоставляется возможность самостоятельно решать, какие размеры ему нужны. В настоящее время широкой популярностью пользуются совместные покупки, при которых организатор договаривается с поставщиком о партнерстве и занимается поиском других покупателей для совместного приобретения с ними обуви по более низким ценам, чем в рознице. Такая форма сотрудничества выгодна как для оптового продавца, так и для покупателя, поскольку:

у производителя или продавца есть возможность отслеживать покупательский спрос на определенные модели и формировать свою маркетинговую политику;

скорость закупки гораздо выше, чем при сборе заявок на ростовку;

покупатель приобретает нужный ему товар высокого качества, точно подходящий ему по размеру.

Приобрести по-настоящему качественную обувь на российском рынке в настоящее время не так легко, поскольку многие отечественные производители отправляют свою продукцию на экспорт. В итоге высококачественные изделия оказываются на зарубежных прилавках, а российским покупателям приходится приобретать импортную продукцию по высоким ценам. Выход из данной затруднительной ситуации существует. Для этого нужно договориться о сотрудничестве с производителем или продавцом, предлагающим приобрести оптом обувь без рядов, а затем найти несколько знакомых, желающих купить высококачественный товар по доступной цене.

Однако чаще всего такие закупки осуществляются торговыми сетями. Они выкупают ту же ростовку, однако заказывают в повышенном объеме ходовые размеры. К примеру, обувь для мальчиков двадцать пятого и тридцатого размеров приобретается только в одном экземпляре, но при этом обувь тридцать седьмого и тридцать восьмого размеров заказывается одновременно по пять пар. В данном конкретном случае дело касается, разумеется, только одной модели.