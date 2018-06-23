Особенности и преимущества быстрых займов

Нестабильность курса рубля по отношению к доллару и евро, сложная экономическая ситуация, а также большое количество «проблемных» кредитов, по которым клиенты до сих пор не рассчитались, во многих случаях заставляют банки давать отрицательный ответ на заявки российских граждан на получение кредитов.

Поэтому многим срочно нуждающимся в деньгах в долг приходится использовать другие способы решения своих финансовых проблем. Одним из самых распространенных способов является получение краткосрочных быстрых займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, в том числе через интернет. Этот вид кредитования имеет целый ряд преимуществ, в том числе:

Рассмотрение заявки клиента на получение быстрого займа происходит на самом деле в очень короткие сроки – ему нужно лишь заполнить заявку и передать менеджерам МФО. Вся процедура занимает тридцать-сорок минут.

МФО не изучает кредитную историю заемщика и не требует предъявить справки с места официального трудоустройства. Благодаря этому воспользоваться ее услугами могут и студенты, и пенсионеры, и безработные.

Выдача кредита осуществляется без залога и поручительства.

При наличии у клиента банковской карты или счета быстрая выдача онлайн-займа может быть произведена в любой точке России.

Для получении быстрых займов не нужно собирать множество документов, достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный код (некоторые МФО требуют предъявить еще один документ – военный билет или пенсионное удостоверение).

Схема возврата долга также очень проста – денежные средства переводятся через терминал самообслуживания на счет МФО.

Срок поступления заемных средств на счет клиента составляет не более двадцати четырех часов.

Единственный минус быстрых займов заключается в высоких процентах. Однако это вполне объяснимо – кредитор в данном случае принимает на себя колоссальный финансовый риск, выдавая деньги тем заемщикам, от которых отказались банки. Для уменьшения своих расходов нужно оформлять онлайн-микрозаем на минимальный период (от одной до трех недель) и немедленно выплачивать тело кредита и проценты по нему, не пролонгируя срок действия договора путем выплаты только процентов.

Таким образом, быстрые займы являются прекрасной альтернативой банковским кредитам, однако к ним нужно относиться лишь как к способу «дотянуть до зарплаты».