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Москва, 25.06.2018

Американцы полюбили Трампа

«Expert Online» 2018

Деятельность главы Белого дома Дональда Трампа впервые с момента вступления в должность президента США поддерживают более половины американцев.

В частности, действия американского лидера в сфере экономики одобряют 54 % респондентов, передаёт CNBC со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Еще 43% респондентов оценивают экономику как низкую или неудовлетворительную. При этом общий рейтинг одобрения Трампа вырос на два пункта.

По мнению социологов, опрос показал, что недавние спорные решения в рамках миграционного кризиса – никак не повлияли на рейтинг президента.

Несмотря на это, вопрос с мигрантами наихудшая тема для Трампа. Более половины (51%) американцев до сих не согласны с его миграционной политикой.

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