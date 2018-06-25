Дания из страха перед США рискует потерять российский газ

Дания из страха перед США намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в своих территориальных водах. Об этом «Известиям» сообщили два источника в российских дипломатических кругах.

Как рассказал один из собеседников издания, «главный страх Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ».

Разрешение от этой европейской страны должно стать последним из пяти необходимых для начала строительства трубопровода. При этом компания-оператор проекта - Nord Stream 2 всё же рассчитывает получить документ в ближайшие месяцы, сообщил изданию официальный представитель AG Йенс Мюллер.

В свою очередь, в министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании сообщили, что в данный момент российская заявка анализируется с точки зрения датского законодательства.

Уверенность Мюллера основана на том, что Дания не имеет оснований для отказа в строительстве «Северного потока 2», поскольку оператор проекта представил все необходимые оценки влияния проекта на окружающую среду. Кроме того, газопровод планируют провести по тому же маршруту, что и первую очередь «Северного потока», на которую Копенгаген ранее выдал разрешение. И, наконец, главным аргументом за положительное решение Копенгагена данного вопроса, становится тот факт, что пролонгация сроков по предоставлению разрешения на строительство может оставить Данию без российского газа. Как заявлялось ранее, в случае отказа Копенгагена, трубопровод пройдет по иному маршруту, минуя территориальные воды Дании, что оставит страну без российского топлива.