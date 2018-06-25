Экономика США попала в ловушку

Американские экономисты считают, что торговые войны, которые уже развязал и которые еще развяжет Белый дом, нанесут серьезный урон экономике США, полностью нивелировав положительный эффект налоговой реформы и ослабив доверие к Америке.

Эскалация торговых войн между США и остальным миром угрожает американской экономике, которая до обострения у президента Трампа воинственного настроения, развивалась довольно энергично. Уже введенные Вашингтоном тарифы, по мнению экономистов, не окажут на американскую экономику заметного действия. Однако большой набор дополнительных мер, о которых каждый день говорят как сам Дональд Трамп, так и в его администрации, могут, по мнению главного экономиста американского отделения Deutsche Bank Питера Хупера, серьезно снизить ВВП США. Так, введение 10-процентных тарифов на дополнительные 200 млрд долларов и 20-процентного налога на импорт автомобилей, снизят ВВП Америки на 0,3-0,4%. Если торговые войны начнут сказываться на доверии потребителей, бизнесменов и инвесторов к американской экономике, то негативный эффект будет значительно сильнее.

Конечно, управляющие центральных банков внимательно следят за ситуацией на финансовых рынках. Так, глава ФРС Джером Пауэлл заявил 20 июня на конференции, организованной ЕЦБ в Португалии, что до него и его подчиненных уже доходят новости о том, что компании начинают откладывать инвестиции и наем новых работников из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Кстати, рост тарифов особенно сильно бьет именно по центробанкам, потому что в большинстве случае он разгоняет инфляцию и замедляет развитие экономики. Чиновники из президентской администрации считают, что негативное воздействие тарифов на экономику США сильно преувеличено.

«Люди, которые думают о разрушении экономики, абсолютно не разбираются в предмете»,- уверял недавно министр торговли Уилбур Росс слушателей в ходе интервью Bloomberg Television.

Осложнение ситуации в торговле происходит в период отличного состояния экономики США. Рост во втором квартале может достичь 4,5%, считают аналитики IHS Markit’s Macroeconomic Advisers. Такому бурному росту, самому высокому за четыре года и вдвое превышающему рост в первом квартале (2,2%), способствовал эффект снижения налогового бремени, который позволил компаниям и потребителям увеличить расходы. Однако тарифы быстро «остудят» разогревшуюся экономику за счет роста расходов компаний и домохозяйств.

«Они (тарифы) уже начали ослаблять действие снижения налогов,- говорит Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit.- Если такая ситуация продлится еще какое-то продолжительное время, то весь положительный эффект налоговой реформы исчезнет».

Кстати, частично благодаря именно снижению налогов США сейчас находятся в более выгодном положении по сравнению со своими торговыми противниками.

«США легче, относительно, конечно, перенесут торговую войну, чем Европа, Китай и другие страны,- объясняет начальник отдела экономических исследований в банке Barclays Plc.,- потому что экономика больше ориентирована на внутренний рынок».

Экспорт составлял в 2016 году 12% ВВП США. Для сравнения, у Китая доля экспорта в ВВП, по данным Всемирного банка, 20%, а у Евросоюза – 43%. Это значит, что у Поднебесной имеются подушка безопасности от негативных последствий торговой войны, а вот Европа в этом отношении намного уязвимее и США, и КНР. Достаточно сказать, что базовая процентная ставки ЕЦБ уже на «0».