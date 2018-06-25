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Москва, 25.06.2018

Ученый: «выбранный вариант повышения пенсионного возраста смело можно назвать шоковым»

«Expert Online» 2018
  • Ученый: «выбранный вариант повышения пенсионного возраста смело можно назвать шоковым»
РИС: АНДРЕЙ КОЛДАШЕВ

«Россия имеет относительно благоприятные показатели продолжительности жизни при достижении пенсионного возраста, но абсолютно неприемлемые параметры дожития до пенсионного возраста у мужчин, — рассказал журналу «Эксперт» заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Правительство оперирует крайне оптимистичным сценарием роста средней продолжительности жизни». Он пояснил, что за основу этого сценария взят темп роста продолжительности жизни в 2000-2010 годах, а он оказался столь высоким по сравнению с «аномально низкой базой» (90-х годов).

При не столь оптимистичном варианте роста продолжительности жизни, угроза которого в предложенном варианте пенсионной реформы высока из-за риска бедности и лишений в предпенсионном возрасте, «получится, — говорит Александр Широв, — что экономический эффект будет в прямом смысле слова оплачен годами жизни российских граждан». При этом, сам этот экономический эффект, по расчетам института, далеко не очевиден. «Выбранный российским правительством вариант повышения пенсионного возраста наиболее жесткий и скоротечный среди известных примеров, — сообщил также г-н Широв, ссылаясь на европейский опыт. — Его смело можно назвать шоковым».

Одобренный правительством 14 июня законопроект «О постепенном увеличении периода трудоспособности граждан» предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет мужчин с шагом «по году в год». Для европейского опыта, данные о котором приводит издание, характерно повышение, в основном, на три–шесть месяцев в год. А в Австрии повышение пенсионного возраста у женщин на 5 лет (правда от уровня в 60 лет), растянется до 2033 года, в то время как в России предполагается повысить пенсионный возраст у женщин на 8 лет уже до 2028 года.

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